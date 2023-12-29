Які послуги українці зможуть безкоштовно отримати у сімейного лікаря у 2024 році

В Україні громадяни у 2024 році у сімейного лікаря зможуть отримати певні психологічні послуги безкоштовно. Варто знати, за що платити більше не потрібно буде.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я України.
Згідно з даними, зараз 8 620 лікарів у 865 медзакладах первинної меддопомоги надають послуги з охорони ментального здоровʼя. Однак, цей показник хочуть збільшити, щоб психологічну допомогу за потреби міг отримати кожен пацієнт по всій країні.
У 2024 році майже 800 медзакладів отримають проєкт договору від НСЗУ на надання послуг у межах пакета "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".
За цим пакетом пацієнт (дорослий або дитина) може безоплатно отримати ранню діагностику та базову психологічну допомогу. Зокрема, сімейний лікар, педіатр чи терапевт може провести оцінку психічного стану та надати медичну допомогу пацієнтам.
Зазначається, що усі лікарі, які надають послуги в межах цього пакета, пройшли спеціальне навчання.
Серед послуг, які медзаклади зобовʼязані надавати у 2024 році, є також наступні:
До того ж передбачена можливість надання меддопомоги телемедичними засобами. Після такого обстеження обов’язково має бути створений запис про медогляд.
Важливо, що усі ці та інші послуги в межах пакета є безкоштовними, вартість послуг сплачує медзакладам Національна служба здоровʼя України (НСЗУ).
Перевірити, чи є ваш медзаклад серед тих, що надають послуги, можна за телефоном гарячої лінії НСЗУ за номером 16-77.
Раніше ми повідомляли, які медичні послуги можна отримати у сімейного лікаря абсолютно безкоштовно.
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