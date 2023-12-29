Які послуги українці зможуть безкоштовно отримати у сімейного лікаря у 2024 році

Скільки лікарень надають такі послуги

Згідно з даними, зараз 8 620 лікарів у 865 медзакладах первинної меддопомоги надають послуги з охорони ментального здоровʼя. Однак, цей показник хочуть збільшити, щоб психологічну допомогу за потреби міг отримати кожен пацієнт по всій країні.

У 2024 році майже 800 медзакладів отримають проєкт договору від НСЗУ на надання послуг у межах пакета "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

За цим пакетом пацієнт (дорослий або дитина) може безоплатно отримати ранню діагностику та базову психологічну допомогу. Зокрема, сімейний лікар, педіатр чи терапевт може провести оцінку психічного стану та надати медичну допомогу пацієнтам.

Зазначається, що усі лікарі, які надають послуги в межах цього пакета, пройшли спеціальне навчання.

Які послуги будуть безкоштовними

Серед послуг, які медзаклади зобовʼязані надавати у 2024 році, є також наступні:

оцінка психічного статусу пацієнта, спрямована на виявлення психічних і неврологічних розладів (ПНР), а також оцінка психічного статусу дітей, спрямованих на виявлення емоційних, поведінкових розладів, насильства

направлення на проведення лабораторних та інструментальних досліджень

скерування пацієнта до лікаря-психіатра

складання плану ведення та лікування

надання пацієнту першої психологічної допомоги

моніторинг лікування та контроль за виконанням плану

забезпечення супроводу пацієнта з ПНР

за відсутності позитивної динаміки скерування до вузьких фахівців (психіатра, психолога, психотерапевта, психофізіолога, нарколога та/або невролога)

направлення пацієнта в інші лікарні для надання спеціалізованої допомоги

психологічна підтримка членів родини, законних представників та осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом

навчання пацієнта техніці самодопомоги

До того ж передбачена можливість надання меддопомоги телемедичними засобами. Після такого обстеження обов’язково має бути створений запис про медогляд.

Важливо, що усі ці та інші послуги в межах пакета є безкоштовними, вартість послуг сплачує медзакладам Національна служба здоровʼя України (НСЗУ).

Перевірити, чи є ваш медзаклад серед тих, що надають послуги, можна за телефоном гарячої лінії НСЗУ за номером 16-77.