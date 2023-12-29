Какие услуги украинцы смогут бесплатно получить у семейного врача в 2024 году

Сколько больниц предоставляют такие услуги

Согласно данным, сейчас 8620 врачей в 865 медучреждениях первичной медпомощи оказывают услуги по охране ментального здоровья. Однако этот показатель хотят увеличить, чтобы психологическую помощь при необходимости мог получить каждый пациент по всей стране.

В 2024 году около 800 медучреждений получат проект договора от НСЗУ на предоставление услуг в рамках пакета "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".

По этому пакету пациент (взрослый или ребенок) может получить раннюю диагностику и базовую психологическую помощь. В частности, семейный врач, педиатр или терапевт может провести оценку психического состояния и оказать медицинскую помощь пациентам.

Отмечается, что все врачи, оказывающие услуги внутри этого пакета, прошли специальное обучение.

Какие услуги будут бесплатными

Среди услуг, которые медучреждение обязаны предоставлять в 2024 году, есть следующие:

оценка психического статуса пациента, направленная на выявление психических и неврологических расстройств (ПНР), а также оценка психического статуса детей, направленных на выявление эмоциональных, поведенческих расстройств, насилия

направление на проведение лабораторных и инструментальных исследований

направление пациента к врачу-психиатру

составление плана ведения и лечения

предоставление пациенту первой психологической помощи

мониторинг лечения и контроль за выполнением плана

обеспечение сопровождения пациента с ПНР

при отсутствии положительной динамики направления к узким специалистам (психиатру, психологу, психотерапевту, психофизиологу, наркологу и/или неврологу)

направление пациента в другие больницы для оказания специализированной помощи

психологическая поддержка членов семьи, законных представителей и лиц, осуществляющих уход за пациентом

обучение пациента технике самопомощи

К тому же предусмотрена возможность предоставления медпомощи телемедицинскими средствами. После такого обследования обязательно должна быть создана запись о медосмотре.

Важно, что все эти и другие услуги в рамках пакета бесплатны, стоимость услуг оплачивает медучреждениям Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Проверить, есть ли ваше медучреждение среди оказывающих, можно по телефону горячей линии НСЗУ по номеру 16-77.