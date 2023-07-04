Усі ці медичні послуги можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря: список
Медичні послуги в Україні можна отримати безкоштовно. І дуже багато проблем зі здоров'ям допомагають вирішити лікарі первинної ланки - тобто, сімейні лікарі. Вони надають пацієнтам великий перелік послуг абсолютно безкоштовно.
Що входить в список безкоштовних медичних послуг у сімейного лікаря, розповіли на сторінці МОЗ у Facebook.
Сімейний лікар - це саме той спеціаліст, який допоможе визначити необхідність додаткових обстежень для постановки діагнозу. Він може самостійно визначити ту чи іншу хворобу, виписати рецепт, скерування і багато іншого.
Найголовніше - звернутися до лікаря вчасно і не чекати, поки хвороба чи погане самопочуття перейдуть у хронічний стан.
Що входить у безкоштовні послуги:
- спостереження в динаміці за станом здоров’я пацієнтів, у тому числі - із хронічними захворюваннями
- профілактичні огляди
- діагностика та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів тощо
- медичне спостереження за дітьми
- вакцинування дітей і дорослих за Національним календарем щеплень
- спостереження за неускладненою вагітністю
- направлення до спеціалістів вузького профілю
- оформлення рецептів на ліки, у тому числі е-рецептів за програмою "Доступні ліки"
- направлення на аналізи
- швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити
- вимірювання тиску, ваги, зросту, окружності талії
- електрокардіограма
- надання певних видів паліативної допомоги
- оформлення довідок, листків непрацездатності
- проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта
Крім того, сімейні лікарі допомагають налагодити режим сну та харчування, подолати ряд психологічних проблем.
Усі ці послуги пацієнтам, які підписали декларацію з сімейним лікарем, педіатром або терапевтом, оплачує Національна служба здоров'я.
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