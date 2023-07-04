Усі ці медичні послуги можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря: список

Медичні послуги в Україні можна отримати безкоштовно. І дуже багато проблем зі здоров'ям допомагають вирішити лікарі первинної ланки - тобто, сімейні лікарі. Вони надають пацієнтам великий перелік послуг абсолютно безкоштовно.

Що входить в список безкоштовних медичних послуг у сімейного лікаря, розповіли на сторінці МОЗ у Facebook.

Сімейний лікар - це саме той спеціаліст, який допоможе визначити необхідність додаткових обстежень для постановки діагнозу. Він може самостійно визначити ту чи іншу хворобу, виписати рецепт, скерування і багато іншого.

Найголовніше - звернутися до лікаря вчасно і не чекати, поки хвороба чи погане самопочуття перейдуть у хронічний стан.

Що входить у безкоштовні послуги:

спостереження в динаміці за станом здоров’я пацієнтів, у тому числі - із хронічними захворюваннями

профілактичні огляди

діагностика та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів тощо

медичне спостереження за дітьми

вакцинування дітей і дорослих за Національним календарем щеплень

спостереження за неускладненою вагітністю

направлення до спеціалістів вузького профілю

оформлення рецептів на ліки, у тому числі е-рецептів за програмою "Доступні ліки"

направлення на аналізи

швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити

вимірювання тиску, ваги, зросту, окружності талії

електрокардіограма

надання певних видів паліативної допомоги

оформлення довідок, листків непрацездатності

проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта

Крім того, сімейні лікарі допомагають налагодити режим сну та харчування, подолати ряд психологічних проблем.

Усі ці послуги пацієнтам, які підписали декларацію з сімейним лікарем, педіатром або терапевтом, оплачує Національна служба здоров'я.