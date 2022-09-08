Беременные могут получать бесплатные медицинские услуги: список
Фото: На какие медуслуги может рассчитывать беременная женщина (freepik.com)
В Украине программа медицинских гарантий покрывает медицинское наблюдение за беременностью.
Об этом украинцам рассказали в Национальной службе здоровья.
Беременная может обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или к акушеру – направление для этого не нужно.
Программа медгарантий покрывает следующие услуги для беременных.
Какие услуги для беременных бесплатны
- Консультации врача,
- наблюдение за состоянием здоровья беременной и плода;
- проведение лабораторных и инструментальных обследований (в т.ч. УЗИ);
- направление на дополнительные обследования или консультацию к другим врачам-специалистам, а также госпитализацию (при необходимости);
- При осложненной беременности врач направит наблюдаться в гинекологическое или отделение патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара.
Также направление не требуется при самообращении или доставлении экстренной медицинской помощи бригадой.
Помощь беременной в стационаре бесплатна и включает в себя:
- наблюдение;
- обследование;
- лечение с учетом лекарственных средств из Нацперечня и расходных материалов;
- питание.
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