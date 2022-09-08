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Беременные могут получать бесплатные медицинские услуги: список

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Четверг 08 сентября 2022 11:53
Беременные могут получать бесплатные медицинские услуги: список Фото: На какие медуслуги может рассчитывать беременная женщина (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине программа медицинских гарантий покрывает медицинское наблюдение за беременностью.

Об этом украинцам рассказали в Национальной службе здоровья.

Беременная может обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или к акушеру – направление для этого не нужно.

Программа медгарантий покрывает следующие услуги для беременных.

Какие услуги для беременных бесплатны

  • Консультации врача,
  • наблюдение за состоянием здоровья беременной и плода;
  • проведение лабораторных и инструментальных обследований (в т.ч. УЗИ);
  • направление на дополнительные обследования или консультацию к другим врачам-специалистам, а также госпитализацию (при необходимости);
  • При осложненной беременности врач направит наблюдаться в гинекологическое или отделение патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара.

Также направление не требуется при самообращении или доставлении экстренной медицинской помощи бригадой.

Помощь беременной в стационаре бесплатна и включает в себя:

  • наблюдение;
  • обследование;
  • лечение с учетом лекарственных средств из Нацперечня и расходных материалов;
  • питание.

Читайте также, список врачей, к которым можно обращаться без направления.

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Министерство здравоохранения Украины
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