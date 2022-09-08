Беременные могут получать бесплатные медицинские услуги: список

В Украине программа медицинских гарантий покрывает медицинское наблюдение за беременностью.

Об этом украинцам рассказали в Национальной службе здоровья.

Беременная может обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или к акушеру – направление для этого не нужно.

Программа медгарантий покрывает следующие услуги для беременных.

Какие услуги для беременных бесплатны

Консультации врача,

наблюдение за состоянием здоровья беременной и плода;

проведение лабораторных и инструментальных обследований (в т.ч. УЗИ);

направление на дополнительные обследования или консультацию к другим врачам-специалистам, а также госпитализацию (при необходимости);

При осложненной беременности врач направит наблюдаться в гинекологическое или отделение патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара.

Также направление не требуется при самообращении или доставлении экстренной медицинской помощи бригадой.

Помощь беременной в стационаре бесплатна и включает в себя: