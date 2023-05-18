До яких лікарів можна звертатися без направлення в Україні: повний перелік
До яких лікарів можна не брати направлення (фото: Freepik)
Електронне направлення є обов'язковою умовою для того, щоб отримати певну медичну послугу безкоштовно. Однак є ряд послуг, які пацієнт в Україні може отримати безкоштовно, навіть не маючи направлення.
Переліком цих послуг поділилися в Telegram-каналі НСЗУ.
Які медичні послуги можна отримати без направлення
У Національній службі здоров'я Україні розповіли, що направлення не є обов'язковим у випадках якщо вам потрібно:
- Отримати екстрену та первинну медичну допомогу
- Консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію
- Отримати платні послуги
До яких лікарів можна прийти без направлення
Звернутися в амбулаторних умовах за консультацією до таких лікарів:
- Акушер-гінеколог
- Психіатр
- Нарколог
- Стоматолог
- Педіатр
- Фтизіатр
- Лікуючий лікар, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом
Як користуватися е-направленням
Пацієнту виписують направлення, коли його проблема потребує залучення вузького спеціаліста, додаткових обстежень, процедур чи госпіталізації.
Алгоритм їхнього використання читайте нижче:
- Е-направлення створюється лише в електронній системі охорони здоров'я лікарем, який в ній авторизований.
- Лікар може змінити чи виправити направлення, тільки шляхом скасування і створення нового.
- В е-направленні не вказується ні заклад, ні лікар, до якого направляють пацієнта, лише код послуги та інформація про заклад і лікаря, який його створив.
- Кожне е-направлення має свій номер у системі.
- Пацієнт отримує номер направлення в смс на телефон, який вказаний у декларації з лікарем.
- Щоб отримати послугу за направленням, слід прийти в обраний заклад, попередньо записавшись через сайт, медичну інформаційну систему, реєстратуру чи телефоном, і повідомити лікарю номер направлення.