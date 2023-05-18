До яких лікарів можна звертатися без направлення в Україні: повний перелік

Які медичні послуги можна отримати без направлення

У Національній службі здоров'я Україні розповіли, що направлення не є обов'язковим у випадках якщо вам потрібно:

Отримати екстрену та первинну медичну допомогу

Консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію

Отримати платні послуги

До яких лікарів можна прийти без направлення

Звернутися в амбулаторних умовах за консультацією до таких лікарів:

Акушер-гінеколог

Психіатр

Нарколог

Стоматолог

Педіатр

Фтизіатр

Лікуючий лікар, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом

Як користуватися е-направленням

Пацієнту виписують направлення, коли його проблема потребує залучення вузького спеціаліста, додаткових обстежень, процедур чи госпіталізації.

Алгоритм їхнього використання читайте нижче: