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К каким врачам можно обращаться без направления в Украине: полный перечень

К каким врачам можно не принимать направление (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Электронное направление является обязательным условием для того, чтобы получить определенную медицинскую услугу бесплатно. Однако есть ряд услуг, которые пациент в Украине может получить бесплатно, даже не имея направления.

Перечнем этих услуг поделились в Telegram-канале НСЗУ.

Какие медицинские услуги можно получить без направления

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что направление не обязательно в случаях если вам нужно:

  • Получить экстренную и первичную медицинскую помощь
  • Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию
  • Получить платные услуги

К каким врачам можно прийти без направления

Обратиться в амбулаторных условиях за консультацией к таким врачам:

  • Акушер-гинеколог
  • Психиатр
  • Нарколог
  • Стоматолог
  • Педиатр
  • Фтизиатр
  • Лечащий врач, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением

Как пользоваться е-направлением

Пациенту выписывают направление, когда его проблема требует привлечения узкого специалиста, дополнительных обследований, процедур или госпитализации.

Алгоритм их использования читайте ниже:

  • Е-направление создается только в электронной системе здравоохранения врачом, авторизованным в ней.
  • Врач может изменить или исправить направление только путем отмены и создания нового.
  • В е-направлении не указывается ни учреждение, ни врач, к которому направляют пациента, только код услуги и информация о заведении и создавшего его врача.
  • Каждое е-направление имеет свой номер в системе.
  • Пациент получает номер направления в смс на телефон, указанный в декларации с врачом.
  • Чтобы получить услугу по направлению, следует прийти в выбранное заведение, предварительно записавшись через сайт, медицинскую информационную систему, регистратуру или по телефону, и сообщить врачу номер направления.

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