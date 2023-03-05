Які квіти не можна дарувати молодим дівчатам і зрілим жінкам, щоб їх не образити

Парна кількість квітів

Усім відомо, що парна кількість квітів приноситься лише на кладовище та похоронні процесії. Якщо ви подаруєте парну кількість квітів своїй коханій, вона точно не оцінить це як позитивний знак уваги.

Так само уникайте квітів, які зазвичай носять на кладовище. До їхнього переліку зазвичай входять гвоздики, білі кали та лілії.

Білі кали (фото: floristics.info)

Штучні квіти або сухоцвіти

Штучні букети знову-таки носять лише на цвинтарі, тому їх категорично не можна ані дарувати, ані зберігати вдома. До того ж зараз люди все частіше відмовляються від траурних букетів задля збереження навколишнього середовища.

Що стосується сухоцвітів, то вона символізують мертву енергію. На додачу будь-які квіти хочеться понюхати, а від сухоцвітів запаху точно не почуєш. А лиш уявіть, як тішитиме око букет живих квітів.

Якщо вам подобаються сухоцвіти, придбайте їх додому просто так, без приводу. Вони можуть стояти без води круглий рік і доповнювати інтер'єр.

Сухоцвіти (фото: xatynka-mrii.info)

Квіти з сильним ароматом

Краще відмовитися від таких квітів саме через те, що вони виділяють занадто різкі запахи. У вашої коханої може розболітися голова чи навіть розпочатися неочікувана алергія. Тоді все враження від квіткового компліменту буде зіпсованим.

До таких квітів належать бузок, жасмин, гарденія та деякі види троянд.

Гарденія (фото: asterias.od.ua)

Чоловічі квіти

Ви будете здивовані, проте існує цілий етикет дарування квітів. У ньому чітко прописано, які квіти належить дарувати жінкам, а які є насправді чоловічими.

Традиційно чоловічими вважаються гладіолуси, антуріуми, дельфініуми, жоржини, кали та навіть орхідеї. Проте потрібно звертати увагу на колір і відтінок пелюсток. У подарунок чоловікові краще вибирати бордові, фіолетові, сині, білі або червоні квіти.

Антуріум, або "чоловіче щастя" (фото: floristics.info)