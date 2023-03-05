Какие цветы нельзя дарить молодым девушкам и зрелым женщинам, чтобы их не обидеть

Парное количество цветов

Всем известно, что парное количество цветов приносится только на кладбище и похоронные процессии. Если вы подарите парное количество цветов своей любимой, она точно не оценит это как положительный знак внимания.

Также избегайте цветов, которые обычно носят на кладбище. В их перечень обычно входят гвоздики, белые калы и лилии.

Белые калы (фото: floristics.info)

Искусственные цветы или сухоцветы

Искусственные букеты опять-таки носят только на кладбище, поэтому их категорически нельзя ни дарить, ни хранить дома. К тому же, сейчас люди все чаще отказываются от траурных букетов для сохранения окружающей среды.

Что касается сухоцветов, то она символизирует мертвую энергию. Вдобавок любые цветы хочется понюхать, а от сухоцветов запаха точно не услышишь. А представьте, как будет радовать глаз букет живых цветов.

Если вам нравятся сушеные цветы, приобретите их домой просто так, без повода. Они могут стоять без воды круглый год и дополнять интерьер.

Сухоцветы (фото: xatynka-mrii.info)

Цветы с сильным ароматом

Лучше отказаться от таких цветов именно потому, что они выделяют слишком резкие запахи. У вашей любимой может разболеться голова или даже начаться неожиданная аллергия. Тогда все впечатление от цветочного комплимента будет испорчено.

К таким цветам относятся сирень, жасмин, гардения и некоторые виды роз.

Гардения (фото: asterias.od.ua)

Мужские цветы

Вы будете удивлены, однако существует целый этикет дарения цветов. В нем четко прописано, какие цветы предстоит дарить женщинам, а какие на самом деле мужские.

Традиционно мужскими считаются гладиолусы, антуриумы, дельфиниумы, георгины, калы и даже орхидеи. Однако нужно обращать внимание на цвет и оттенок лепестков. В подарок мужчине лучше выбирать бордовые, фиолетовые, синие, белые или красные цветы.

Антуриум, или "мужское счастье" (фото: floristics.info)