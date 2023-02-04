Які квіти дарувати жінці на свята та що вони означають (фото)
Скоро у магазинах з квітами вишикуються черги з чоловіків, адже на нас чекають День закоханих і 8 Березня. Вибираючи квіти, варто думати не лише про візуальну, а й про тлумачну складову букета.
Що означають різні квіти в букетах - читайте нижче в матеріалі Styler.
Троянди
Ці квіти дарують найчастіше. Причому їх не потрібно компонувати в букет, адже самі по собі вони вже мають розкішний вигляд.
Білі троянди є символом чистоти та чесноти. У букеті вони говорять про чисту закоханість, тож їх варто дарувати на початку стосунків. Червоні троянди є символом палкого кохання.
Троянди бордового кольору символізують пристрасть та шквал сильних почуттів. Попри те, що жовтий колір - це вісник розлуки, у трояндах він символізує повагу, дружбу та щастя.
Троянда - найпопулярніша квітка (фото: Freepik)
Лілії
Біла лілія символізує родючість і відродження. Квіти цього кольору часто використовують на весіллях. Рожеві лілії уособлюють жіночність і обожнювання. Їх можна дарувати на жіночі свята.
Жовті лілії символізують дружбу та вдячність, а от червоні - любов і пристрасть. Помаранчеві лілії демонструють впевненість в собі.
Білі лілії часто використовують для весільного декору (фото: Freepik)
Хризантеми
У багатьох народів світу хризантеми асоціюються з нещастям, горем і навіть смертю. Тому не заведено дарувати їх на свята або тримати в будинку. Проте також існує повір'я, що біла хризантема символізує довіру, а жовта - сонце та щастя.
Квіти ніжних рожевих відтінків доречно вручати в пору цукерково-букетного періоду на побаченні. Вони розкажуть дівчині про вашу зацікавленість і стануть виразом боязких почуттів юнацького кохання.
Найкраще дарувати хризантеми восени (фото: Freepik)
Тюльпани
Вважається, що жовті тюльпани символізують розлуку. Червоні тюльпани несуть почуття любові: їх краще дарувати у весняний період.
Рожеві тюльпани уособлюють турботу та добрі наміри. Зазвичай їх дарують членам сім'ї. Фіолетові тюльпани символізують королівську владу, а білі - щирі вибачення.
Сезон тюльпанів розпочинається наприкінці зими (фото: unsplash.com)
Соняшники
У цієї квітки значення, як і колір, одне: радість, щастя та сонце. Кому б ви не подарували соняшники, у цієї людини відразу покращиться настрій.
Молоді рослини повертаються серцевинкою до сонця, щоб ввібрати все тепло, тому даруйте соняхи тим, з ким хочете цим поділитися.
Соняшник можна дарувати як окрему квітку (фото: unsplash.com)
Жоржини
Жоржина - це та квітка, яка росте в багатьох різних кольорах, тож значення знайдеться на всі випадки життя.
- Червоні жоржини - символи могутності та сили.
- Білі жоржини уособлюють чистоту і невинність, а також допомагають зосередитися.
- Рожеві жоржини вважаються уособленням жіночності та доброти.
- Блакитні жоржини асоціюються зі змінами.
- Бордові або чорні жоржини символізують зраду.
Жоржина має багато значень залежно від кольору (фото: unsplash.com)
Раніше ми розповідали, коли сприятливо садити квіти в лютому 2023.
Дивіться також, що не можна робити з орхідеями відразу після покупки.