Які квіти дарувати жінці на свята та що вони означають (фото)

Троянди

Ці квіти дарують найчастіше. Причому їх не потрібно компонувати в букет, адже самі по собі вони вже мають розкішний вигляд.

Білі троянди є символом чистоти та чесноти. У букеті вони говорять про чисту закоханість, тож їх варто дарувати на початку стосунків. Червоні троянди є символом палкого кохання.

Троянди бордового кольору символізують пристрасть та шквал сильних почуттів. Попри те, що жовтий колір - це вісник розлуки, у трояндах він символізує повагу, дружбу та щастя.

Троянда - найпопулярніша квітка (фото: Freepik)

Лілії

Біла лілія символізує родючість і відродження. Квіти цього кольору часто використовують на весіллях. Рожеві лілії уособлюють жіночність і обожнювання. Їх можна дарувати на жіночі свята.

Жовті лілії символізують дружбу та вдячність, а от червоні - любов і пристрасть. Помаранчеві лілії демонструють впевненість в собі.

Білі лілії часто використовують для весільного декору (фото: Freepik)

Хризантеми

У багатьох народів світу хризантеми асоціюються з нещастям, горем і навіть смертю. Тому не заведено дарувати їх на свята або тримати в будинку. Проте також існує повір'я, що біла хризантема символізує довіру, а жовта - сонце та щастя.

Квіти ніжних рожевих відтінків доречно вручати в пору цукерково-букетного періоду на побаченні. Вони розкажуть дівчині про вашу зацікавленість і стануть виразом боязких почуттів юнацького кохання.

Найкраще дарувати хризантеми восени (фото: Freepik)

Тюльпани

Вважається, що жовті тюльпани символізують розлуку. Червоні тюльпани несуть почуття любові: їх краще дарувати у весняний період.

Рожеві тюльпани уособлюють турботу та добрі наміри. Зазвичай їх дарують членам сім'ї. Фіолетові тюльпани символізують королівську владу, а білі - щирі вибачення.

Сезон тюльпанів розпочинається наприкінці зими (фото: unsplash.com)

Соняшники

У цієї квітки значення, як і колір, одне: радість, щастя та сонце. Кому б ви не подарували соняшники, у цієї людини відразу покращиться настрій.

Молоді рослини повертаються серцевинкою до сонця, щоб ввібрати все тепло, тому даруйте соняхи тим, з ким хочете цим поділитися.

Соняшник можна дарувати як окрему квітку (фото: unsplash.com)

Жоржини

Жоржина - це та квітка, яка росте в багатьох різних кольорах, тож значення знайдеться на всі випадки життя.

Червоні жоржини - символи могутності та сили.

Білі жоржини уособлюють чистоту і невинність, а також допомагають зосередитися.

Рожеві жоржини вважаються уособленням жіночності та доброти.

Блакитні жоржини асоціюються зі змінами.

Бордові або чорні жоржини символізують зраду.

Жоржина має багато значень залежно від кольору (фото: unsplash.com)