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Какие цветы дарить женщине в праздники и что они означают (фото)

Язык цветов - это значение растений в букете (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Скоро в магазинах с цветами выстроятся очереди из мужчин, ведь нас ждут День влюбленных и 8 марта. Выбирая цветы, следует думать не только о визуальной, но и о смысловой составляющей букета.

Что означают разные цветы в букетах - читайте ниже в материале Styler.

Розы

Эти цветы дарят чаще всего. Причем их не нужно компоновать в букет, ведь сами по себе они уже выглядят роскошно.

Белые розы являются символом чистоты и добродетели. В букете они говорят о чистой влюбленности, поэтому их следует дарить в начале отношений. Красные розы являются символом страстной любви.

Розы бордового цвета символизируют страсть и бурю сильных чувств. Несмотря на то, что желтый цвет - это вестник разлуки, в розах он символизирует уважение, дружбу и счастье.

Роза - самый популярный цветок (фото: Freepik)

Лилии

Белая лилия символизирует плодородие и возрождение. Цветы этого цвета часто используют на свадьбах. Розовые лилии олицетворяют женственность и обожание. Их можно дарить на женские праздники.

Желтые лилии символизируют дружбу и благодарность, а вот красные - любовь и страсть. Оранжевые лилии показывают уверенность в себе.

Белые лилии часто используют для свадебного декора (фото: Freepik)

Хризантемы

У многих народов мира хризантемы ассоциируются с несчастьем, горем и даже смертью. Поэтому не принято дарить их на праздники или держать в доме. Однако существует поверье, что белая хризантема символизирует доверие, а желтая - солнце и счастье.

Цветы нежных розовых оттенков уместно вручать в пору конфетно-букетного периода на свидании. Они расскажут девушке о вашем интересе и станут выражением робких чувств юношеской любви.

Лучше дарить хризантемы осенью (фото: Freepik)

Тюльпаны

Считается, что желтые тюльпаны символизируют разлуку. Красные тюльпаны несут чувство любви: их лучше дарить в весенний период.

Розовые тюльпаны олицетворяют заботу и благие намерения. Обычно их дарят членам семьи. Фиолетовые тюльпаны символизируют королевскую власть, а белые - искренние извинения.

Сезон тюльпанов начинается в конце зимы (фото: unsplash.com)

Подсолнухи

У этого цветка значение, как и цвет, одно: радость, счастье и солнце. Кому бы вы ни подарили подсолнухи, у этого человека сразу улучшится настроение.

Молодые растения возвращаются сердцевиной к солнцу, чтобы впитать все тепло, поэтому дарите подсолнухи тем, с кем хотите этим поделиться.

Подсолнечник можно дарить как отдельный цветок (фото: unsplash.com)

Георгины

Георгина - это тот цветок, который растет во многих разных цветах, поэтому значение найдется на все случаи жизни.

  • Красные георгины - символы могущества и силы.
  • Белые георгины олицетворяют чистоту и невинность, а также помогают сосредоточиться.
  • Розовые георгины считаются олицетворением женственности и доброты.
  • Голубые георгины ассоциируются с переменами.
  • Бордовые или черные георгины символизируют измену.

Георгина имеет много значений в зависимости от цвета (фото: unsplash.com)

Раньше мы рассказывали, когда благоприятно сажать цветы в феврале 2023 года.

Смотрите также, что нельзя делать с орхидеями сразу после покупки.

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