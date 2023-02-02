Не робіть цього з орхідеєю після покупки, щоб не зіпсувати квітку
Орхідея - екзотична красуня, яка потребує особливого догляду. І він часто полягає в тому, що квітку треба просто залишити в спокої і чіпати якомога менше. Це стосується і пересадок щойно куплених вазонів.
Чи треба одразу міняти субстрат в магазинній орхідеї, розповіла блогерка з TikTok "Світ орхідей".
Чи потрібно пересаджувати щойно придбану орхідею?
Ні. Цього робити не потрібно. Деякі порадники кажуть, що при покупці орхідею одразу треба пересадити, тому що там є "страшний і жахливий" торф’яний стакан, який потрібно одразу дістати.
Дійсно, у більшості орхідей є такий стакан в корінні, тому її треба правильно поливати. Занурюйте горщик з орхідеєю у воду на 1/3, таким чином цей стакан не буде надто розмокати.
Після того як орхідея нап’ється (це кілька годин), вам треба витягнути горщик з води. Поливають по мірі просушування: коли коріння повністю висохне, якщо вони все ще вологі - зачекайте ще.
Коли треба пересаджувати
Орхідея любить тісні горщики, тому її варто пересаджувати тільки тоді, коли в горщику буде дуже багато коріння.
Якщо після покупки побачили зіпсовані корінці або корінці з жовтим кінчиком, не треба одразу діставати рослину, обрізати коріння, перебирати його.
Просто залиште рослину у спокої, доки вона сама не попросить пересадки, наростивши забагато коріння, яке сильно вилазить із горщика.
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