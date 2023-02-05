Какие цветы дарить женщинам по знаку Зодиака, и почему важно не перепутать
Гороскоп может определять не только характер и судьбу знаков Зодиака, но и вкусы и предпочтения. Если вы не знаете, какой цветок подарить любимой, коллеге в честь праздника или принести на свидание, стоит узнать, кто девушка по знаку или знать ее день рождения.
Какие цветы правильно дарить по гороскопу – узнайте из материала Styler ниже.
Почему важно не перепутать?
Конечно, у каждой женщины есть свои любимые цветы. Но что делать, если вы не знаете какие именно, а спрашивать напрямую не хотите, чтобы не испортить сюрприз?
На помощь придет гороскоп, который исходя из черт характера каждого знака Зодиака поможет не перепутать и угодить девушке. Ведь чувственным Ракам могут не прийтись по вкусу красные розы, а Овнам – нежные лилии.
Даты рождения всех знаков Зодиака:
- Овен (с 21 марта по 20 апреля)
- Телец (с 21 апреля по 21 мая)
- Близнецы (с 22 мая по 21 июня)
- Рак (с 22 июня по 22 июля)
- Лев (с 23 июля по 21 августа)
- Дева (с 22 августа по 23 сентября)
- Весы (с 24 сентября по 23 октября)
- Скорпион (с 24 октября по 22 ноября)
- Стрелец (с 23 ноября по 22 декабря)
- Козерог (с 23 декабря по 20 января)
- Водолей (с 21 декабря по 19 февраля)
- Рыбы (с 20 февраля по 20 марта)
Какие цветы дарят разным знакам Зодиака
Страстным Овнам подойдут цветы красного или ярко-оранжевого цвета. Это могут быть тюльпаны, красные розы, оранжевые герберы, лилии или георгины. Упаковка должна быть яркой и креативной.
Романтическим Тельцам стоит подарить корзину из разноцветных роз или с ирисами. Эти женщины – эстеты и любят природу.
Творческим Близнецам подойдет мимоза или нарциссы. Сам букет должен быть легким и ярким. Не вздумайте дарить им орхидеи – эти цветы у Близнецов вызывают отторжение и внутренний протест.
Чувственным Ракам понравится букет из белых лилий, тюльпанов или кал. Сам букет можно украсить сердечками. А вот пионы, гвоздики и мимозы Раков не порадуют.
Раки оценят букет из белых тюльпанов (фото: pixabay)
Львам понравятся благородные цветы в желтых оттенках. Подойдет букет гладиолусов или хризантем. Если хотите удивить – подарите букет подсолнечников. А вот ландыши, тюльпаны или гвоздики – табу.
Практические Девы будут рады классическим цветочным букетам с белыми и голубыми цветами. Им подойдут розы, астры, пионы, мелкие гвоздики, мимозы и полевые цветы. А вот тигровые лилии или гладиолусы астрологи рекомендуют Девам не дарить.
Весы любят изысканность и необычные сочетания, поэтому им понравятся букеты из гардений, кал, орхидей или роз.
Экзотические орхидеи понравятся Весам (фото: pixabay)
Страстные Скорпионы оценят яркие, но необычные букеты. Им подойдут фрезии, калы или какие-нибудь тропические цветы. Сама композиция может быть выполнена в форме конуса или каскада, а цвета – желтые и бордово-красные.
Оптимистичные Стрельцы оценят ярко-фиолетовый крокус или букет гербер. Упаковку лучше подобрать натуральную – рисовую бумагу или джут. Также представительницам этого знака понравится пышный букет.
Козероги обрадуются гвоздикам, тюльпанам, хризантемам, гладиолусам и розам. Сам букет лучше украсить вьющимися растениями и зеленью. Цвета – белый и нежно-розовый.
Нежные гвоздики подойдут Козерогам (фото: pixabay)
Неординарные Водолеи оценят букет из изогнутых линий, поэтому им подойдут калы, орхидеи, стрелиции, протеи. Также их обрадуют и более традиционные букеты из нарциссов, тюльпанов и гиацинтов. Чем ярче расцветка – тем приятнее будет Водолею.
Для мечтательных Рыб стоит приобрести белые нарциссы или букет из мелких цветов альстромерии или азалий. Цвета – сиреневый, фиолетовый, голубой. А вот упаковку следует взять попроще и без пафоса.
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