Какие цветы дарить женщинам по знаку Зодиака, и почему важно не перепутать

Гороскоп может определять не только характер и судьбу знаков Зодиака, но и вкусы и предпочтения. Если вы не знаете, какой цветок подарить любимой, коллеге в честь праздника или принести на свидание, стоит узнать, кто девушка по знаку или знать ее день рождения.

Какие цветы правильно дарить по гороскопу – узнайте из материала Styler ниже.

Почему важно не перепутать?

Конечно, у каждой женщины есть свои любимые цветы. Но что делать, если вы не знаете какие именно, а спрашивать напрямую не хотите, чтобы не испортить сюрприз?

На помощь придет гороскоп, который исходя из черт характера каждого знака Зодиака поможет не перепутать и угодить девушке. Ведь чувственным Ракам могут не прийтись по вкусу красные розы, а Овнам – нежные лилии.

Даты рождения всех знаков Зодиака:

Овен (с 21 марта по 20 апреля)

Телец (с 21 апреля по 21 мая)

Близнецы (с 22 мая по 21 июня)

Рак (с 22 июня по 22 июля)

Лев (с 23 июля по 21 августа)

Дева (с 22 августа по 23 сентября)

Весы (с 24 сентября по 23 октября)

Скорпион (с 24 октября по 22 ноября)

Стрелец (с 23 ноября по 22 декабря)

Козерог (с 23 декабря по 20 января)

Водолей (с 21 декабря по 19 февраля)

Рыбы (с 20 февраля по 20 марта)

Какие цветы дарят разным знакам Зодиака

Страстным Овнам подойдут цветы красного или ярко-оранжевого цвета. Это могут быть тюльпаны, красные розы, оранжевые герберы, лилии или георгины. Упаковка должна быть яркой и креативной.

Романтическим Тельцам стоит подарить корзину из разноцветных роз или с ирисами. Эти женщины – эстеты и любят природу.

Творческим Близнецам подойдет мимоза или нарциссы. Сам букет должен быть легким и ярким. Не вздумайте дарить им орхидеи – эти цветы у Близнецов вызывают отторжение и внутренний протест.

Чувственным Ракам понравится букет из белых лилий, тюльпанов или кал. Сам букет можно украсить сердечками. А вот пионы, гвоздики и мимозы Раков не порадуют.

Раки оценят букет из белых тюльпанов (фото: pixabay)

Львам понравятся благородные цветы в желтых оттенках. Подойдет букет гладиолусов или хризантем. Если хотите удивить – подарите букет подсолнечников. А вот ландыши, тюльпаны или гвоздики – табу.

Практические Девы будут рады классическим цветочным букетам с белыми и голубыми цветами. Им подойдут розы, астры, пионы, мелкие гвоздики, мимозы и полевые цветы. А вот тигровые лилии или гладиолусы астрологи рекомендуют Девам не дарить.

Весы любят изысканность и необычные сочетания, поэтому им понравятся букеты из гардений, кал, орхидей или роз.

Экзотические орхидеи понравятся Весам (фото: pixabay)

Страстные Скорпионы оценят яркие, но необычные букеты. Им подойдут фрезии, калы или какие-нибудь тропические цветы. Сама композиция может быть выполнена в форме конуса или каскада, а цвета – желтые и бордово-красные.

Оптимистичные Стрельцы оценят ярко-фиолетовый крокус или букет гербер. Упаковку лучше подобрать натуральную – рисовую бумагу или джут. Также представительницам этого знака понравится пышный букет.

Козероги обрадуются гвоздикам, тюльпанам, хризантемам, гладиолусам и розам. Сам букет лучше украсить вьющимися растениями и зеленью. Цвета – белый и нежно-розовый.

Нежные гвоздики подойдут Козерогам (фото: pixabay)

Неординарные Водолеи оценят букет из изогнутых линий, поэтому им подойдут калы, орхидеи, стрелиции, протеи. Также их обрадуют и более традиционные букеты из нарциссов, тюльпанов и гиацинтов. Чем ярче расцветка – тем приятнее будет Водолею.

Для мечтательных Рыб стоит приобрести белые нарциссы или букет из мелких цветов альстромерии или азалий. Цвета – сиреневый, фиолетовый, голубой. А вот упаковку следует взять попроще и без пафоса.