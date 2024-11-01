Які куртки носити зимою 2024 року: сучасні тренди, які підкорюють модниць

Куртка з овчини + джинси прямого крою + гостроносі черевики

Для розслабленого повсякденного образу пригляньте куртку з овчини з контрастними гудзиками. Носити її можна як із класичними брюками, так і з джинсами прямого крою. Доповніть лук гольфом-водолазкою і взуттям з вузькими носками.

Варіант на теплу зиму (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Довгий пуховик + уггі зі шнурками

Для прохолодних днів пригляньте довгий пуховик бежевого або молочного відтінку. Носити його можна з білими джинсами, светром та уггами на шнурках. А доповнить лук сумка крос-боді.

Образ на прохолодну зиму (фото: instagram.com/laura.byrnes)

Пальто з шарфом + білі джинси + черевики челсі

Трендове чорне пальто з білою відстрочкою та шарфом з такої самої тканини можна носити взимку з білими джинсами та замшевими черевиками челсі. Доповнить лук невелика сумка через плече.

Образ із укороченим пальто (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Довге пальто + сірі джинси + черевики на низьких підборах

Для повсякденних образів також можна приглянути довге пальто. Його поєднують як зі спідницями та сукнями, так і з джинсами та брюками. Наприклад, доповніть сірі штани з деніму гольфом-водолазкою, сумкою-клатчем, шкіряними рукавичками та пальто.

Лук з довгим пальто (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Дублянка-авіатор + джинси + черевики з квадратним носком

Ще один варіант на зиму - стильна дублянка-авіатор. Можна приглянути як укорочену модель, так і в стилі оверсайз. Носити таку куртку можна як із прямими, так і з широкими джинсами та зручними черевиками.

Варіант на зиму (фото: instagram.com/annelauremais)

Короткий пуховик + сині джинси + масивні черевики

Укорочений чорний пуховик - варіант на щодень. Поєднувати його можна з синіми джинсами та грубими черевиками або ж з трикотажною сукнею в довжині міді та ботильйонами на підборах.

Образ із коротким пуховиком (фото: instagram.com/_loissterling)