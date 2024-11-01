Які куртки носити зимою 2024 року: сучасні тренди, які підкорюють модниць

У трендах 2024 року різні варіанти верхнього одягу: це не тільки зручні пуховики та елегантні пальта, а також куртки з овчини та дублянки-авіатори.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які моделі курток та пальт приглянути на зимовий сезон, щоб виділятися із сірої маси, а також із чим їх носити.
Для розслабленого повсякденного образу пригляньте куртку з овчини з контрастними гудзиками. Носити її можна як із класичними брюками, так і з джинсами прямого крою. Доповніть лук гольфом-водолазкою і взуттям з вузькими носками.
Варіант на теплу зиму (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Для прохолодних днів пригляньте довгий пуховик бежевого або молочного відтінку. Носити його можна з білими джинсами, светром та уггами на шнурках. А доповнить лук сумка крос-боді.
Образ на прохолодну зиму (фото: instagram.com/laura.byrnes)
Трендове чорне пальто з білою відстрочкою та шарфом з такої самої тканини можна носити взимку з білими джинсами та замшевими черевиками челсі. Доповнить лук невелика сумка через плече.
Образ із укороченим пальто (фото: instagram.com/_jessicaskye)
Для повсякденних образів також можна приглянути довге пальто. Його поєднують як зі спідницями та сукнями, так і з джинсами та брюками. Наприклад, доповніть сірі штани з деніму гольфом-водолазкою, сумкою-клатчем, шкіряними рукавичками та пальто.
Лук з довгим пальто (фото: instagram.com/ingridedvinsen)
Ще один варіант на зиму - стильна дублянка-авіатор. Можна приглянути як укорочену модель, так і в стилі оверсайз. Носити таку куртку можна як із прямими, так і з широкими джинсами та зручними черевиками.
Варіант на зиму (фото: instagram.com/annelauremais)
Укорочений чорний пуховик - варіант на щодень. Поєднувати його можна з синіми джинсами та грубими черевиками або ж з трикотажною сукнею в довжині міді та ботильйонами на підборах.
Образ із коротким пуховиком (фото: instagram.com/_loissterling)
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Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: MARILYN, LAURA BYRNES, Jessica Skye, Ingrid Fagerli Edvinsen, Adenorah, LOIS STERLING.