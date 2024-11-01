Какие куртки носить зимой 2024 года: современные тренды, которые покоряют модниц

Куртка из овчины + джинсы прямого кроя + остроносые ботинки

Для расслабленного повседневного образа присмотрите куртку из овчины с контрастными пуговицами. Носить ее можно как с классическими брюками, так и с джинсами прямого кроя. Дополните лук гольфом-водолазкой и обувью с узкими носками.

Вариант на теплую зиму (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Длинный пуховик + угги со шнурками

Для прохладных дней присмотрите длинный пуховик бежевого или молочного оттенка. Носить его можно с белыми джинсами, свитером и уггами на шнурках. А дополнит лук сумка кросс-боди.

Образ на прохладную зиму (фото: instagram.com/laura.byrnes)

Пальто с шарфом + белые джинсы + ботинки челси

Трендовое черное пальто с белой отсрочкой и шарфом из такой же ткани можно носить зимой с белыми джинсами и замшевыми ботинками челси. Дополнит лук небольшая сумка через плечо.

Образ с укороченным пальто (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Длинное пальто + серые джинсы + ботинки на низком каблуке

Для повседневных образов также можно присмотреть длинное пальто. Его сочетают как с юбками и платьями, так и с джинсами и брюками. Например, дополните серые брюки из денима гольфом-водолазкой, сумкой-клатчем, кожаными перчатками и пальто.

Лук с длинным пальто (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Дубленка-авиатор + джинсы + ботинки с квадратным носком

Еще один вариант на зиму - стильная дубленка-авиатор. Можно присмотреть как укороченную модель, так и в стиле оверсайз. Носить такую куртку можно как с прямыми, так и с широкими джинсами и удобными ботинками.

Вариант на зиму (фото: instagram.com/annelauremais)

Короткий пуховик + синие джинсы + массивные ботинки

Укороченный черный пуховик – вариант на каждый день. Сочетать его можно с синими джинсами и грубыми ботинками или же с трикотажным платьем в длине миди и ботильонами на каблуках.

Образ с коротким пуховиком (фото: instagram.com/_loissterling)