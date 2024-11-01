Какие куртки носить зимой 2024 года: современные тренды, которые покоряют модниц

В трендах 2024 года разные варианты верхней одежды: это не только удобные пуховики и элегантные пальто, а также куртки из овчины и дубленки-авиаторы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие модели курток и пальто присмотреть на зимний сезон, чтобы выделяться из серой массы, а также с чем их носить.
Для расслабленного повседневного образа присмотрите куртку из овчины с контрастными пуговицами. Носить ее можно как с классическими брюками, так и с джинсами прямого кроя. Дополните лук гольфом-водолазкой и обувью с узкими носками.
Вариант на теплую зиму (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Для прохладных дней присмотрите длинный пуховик бежевого или молочного оттенка. Носить его можно с белыми джинсами, свитером и уггами на шнурках. А дополнит лук сумка кросс-боди.
Образ на прохладную зиму (фото: instagram.com/laura.byrnes)
Трендовое черное пальто с белой отсрочкой и шарфом из такой же ткани можно носить зимой с белыми джинсами и замшевыми ботинками челси. Дополнит лук небольшая сумка через плечо.
Образ с укороченным пальто (фото: instagram.com/_jessicaskye)
Для повседневных образов также можно присмотреть длинное пальто. Его сочетают как с юбками и платьями, так и с джинсами и брюками. Например, дополните серые брюки из денима гольфом-водолазкой, сумкой-клатчем, кожаными перчатками и пальто.
Лук с длинным пальто (фото: instagram.com/ingridedvinsen)
Еще один вариант на зиму - стильная дубленка-авиатор. Можно присмотреть как укороченную модель, так и в стиле оверсайз. Носить такую куртку можно как с прямыми, так и с широкими джинсами и удобными ботинками.
Вариант на зиму (фото: instagram.com/annelauremais)
Укороченный черный пуховик – вариант на каждый день. Сочетать его можно с синими джинсами и грубыми ботинками или же с трикотажным платьем в длине миди и ботильонами на каблуках.
Образ с коротким пуховиком (фото: instagram.com/_loissterling)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: MARILYN, LAURA BYRNES, Jessica Skye, Ingrid Fagerli Edvinsen, Adenorah, LOIS STERLING.