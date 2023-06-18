Як правильно зберігати консервацію: банки не будуть здуватися та "стріляти"

Сезон консервації вже розпочався, і українці почали потроху закручувати у банки перші літні ягоди, фрукти та овочі. І щоб заготовки точно стояли до зими, варто знати важливі правила зберігання консервації.

Що дозволить банкам не здуватися і не "стріляти" - читайте в матеріалі Styler нижче.

Правильно вибирайте продукти

Усі овочі та фрукти, які ви збираєтеся закручувати в банки, повинні бути:

Міцними

Зрілими, але не перестиглими

Без будь-яких, навіть найменших дефектів

Середнього розміру

Будь-які плоди повинні бути добре промиті або оброблені окропом, гарячою парою.

Простерилізуйте банки та кришки

Тара для закрутки має бути підготовлена дуже ретельно, оскільки саме від цього часто залежить якість вашої консервації.

1 Банки та кришки потрібно промити теплим розчином харчової соди - на 1 л води беремо 1 ч. ложку соди

2. Кришки потрібно проварити кілька хвилин у киплячій воді

3. Для стерилізації банок можна використовувати різні способи - на пару, кип'ятіння, мікрохвильова піч, духовка

Температура зберігання

Пастеризовані соління та мариновані продукти - від 0 до +15 градусів

Не пастеризовані закрутки - від 0 до +2 градусів

Не пастеризоване варення або джеми - від 0 до 20 градусів

Чому банки можуть "стріляти"

Помилка у рецепті. При консервації варто ретельно дотримуватись кількості інгредієнтів, які вказані в рецептурі. Особливо це стосується консервантів, наприклад оцту.

Порушено технологію. Погано помили овочі, зелень, хрін, листочки чи гілочки. Або взяли для консервування зіпсовані або перезрілі плоди.

Відразу прибрали банки у льох. Ваші банки стоятимуть значно довше, якщо одразу після консервації ви залишили їх кришками вниз на підлозі в кімнатній температурі та укутали чимось теплом. Залишіть банки в такому положенні на добу, і ви зможете збільшити пастеризацію. І тільки після цього ви можете їх перенести на більш прохолодне місце.