Какие крышки лучше всего подходят для консервации и как их правильно стерилизовать

Для того чтобы приготовить вкусную консервацию, нужно выбрать не только удачный рецепт и подобрать продукты. Обратить внимание необходимо и на крышки, от свойства которых зависит срок хранения.

Какие крышки бывают и как правильно их выбрать - читайте на Styler ниже.

Металлические

Они - универсальные, ими можно закрывать что угодно: и сладкую, и соленую консервацию.

Это классический и проверенный годами вариант. Однако следует помнить, что такие крышки не все одинаковые, поэтому при их приобретении учитывайте вид заготовок, которые вы собираетесь закрывать.

Металлические крышки бывают лакированные (желтые) и нелакированные (белые).

Металлические крышки для консервации (freepik)

Крышки твист-офф (с закруткой)

Их преимущества - отсутствие срока хранения, не нужен ключ для консервации, подходят они для любых продуктов. В идеале такие крышки одноразовые, но их можно использовать и повторно, если состояние резьбы и покрытия в удовлетворительном состоянии.

Проверить пригодность крышки для повторного использования можно следующим образом: налить воду в банку, плотно закрыть крышку и перевернуть вверх дном. После этого поставить на бумагу, чтобы увидеть протекающий или нет.

Недостатком таких крышек является необходимость использования определенных банок, в которых резьба будет совпадать с крышкой.

Крышки для консервации (freepik)

Термокрышки

Это не простая капроновая крышка, а специальная для консервации. Не понадобится ни одно приспособление для консервирования или лишний манипуляции. Просто нужно погрузить крышку на 15 секунд в горячую воду, а затем быстро натянуть на банку. Использовать термокрышку можно только один раз.

Однако, такая крышка подходит преимущественно для консервации варенья, компота.

После полного остывания в центре крышки должно образоваться небольшое углубление - это значит, что крышка надета правильно и создает вакуум в банке.

Термокрышки для консервации

Вакуумные крышки

С помощью таких крышек создается вакуум в банке, а значит микробы не будут размножаться на продуктах. Стоят они немного дороже, но их можно многократно использовать.

Такие крышки с клапаном и прокладкой стерилизуют обычным способом в кипящей воде в течение 1-2 минут.

Вакуумные крышки (pinterest.com)

Как стерилизовать крышки для консервации

В духовке

Перед стерилизацией необходимо промыть крышки с помощью мочалки в содовом или мыльном растворе. Затем их выложить на решетку духовки, закрыть и установить температуру 100-110°C.

В кастрюле

Сначала необходимо промыть крышки в мыльном или содовом растворе.

В небольшой кастрюльке довести до кипения воду, опустить крышки и кипятить минимум 15 минут.

На водяной бане

Кастрюлю необходимо на 2/3 объема заполнить водой. Затем установить сверху металлическое сито или дуршлаг, на который сверху выложить предварительно промытые крышки.