Які країни скоротять виплати українським переселенцям

Польща

З першого січня 2024 року положення про виплати буде змінено, тому українці, які живуть у Польщі, більше не зможуть отримувати грошову допомогу від держави.

Нагадаємо, що у Польщі вже достатньо давно не всі біженці отримують допомогу, тож декого це не торкнеться.

Хоча у коментарях до цього допису люди пишуть, що Польща навпаки має підняти виплати. Але це стане відомо лише у січні 2024 року.

Німеччина

За статистикою саме у Німеччині перебуває найбільша кількість українських біженців. Країна зменшила необхідний рівень володіння мовою для роботи. Тепер достатньо отримати рівень В1 і влада сподівається, що українці будуть йти працювати. А інакше їм можуть скоротити або взагалі скасувати виплати.

Варто зазначити, що поки що Німеччина виплачує українцям по 502 євро щомісяця на людину.

Які країни хочуть скоротити виплати українцям (фото: Freepik)

Чехія

У Чехії хочуть скоротити перебування у безкоштовному житлі лише до 150 днів. Якщо українці будуть залишати житло без вагомих причин, то їх можуть і позбавити цього місця. Також Чехія зменшить суми соціальних виплат на людину.

Ірландія

В цій країні влада хоче змусити платити біженців за житло й при цьому скоротити соціальні виплати. Вони вже повідомили, що працюють над цим на законодавчому рівні та обидва правила вступлять у дію одночасно.

Тобто, українці вже мають готуватися до таких серйозних змін, адже це додасть їм складнощів, як фінансових, так і побутових.

Та поки що Ірландія щомісяця виплачує українським переселенцям по 800 євро на місяць та надає безоплатне житло.