Какие страны сократят выплаты украинским переселенцам

Польша

С первого января 2024 года положения о выплатах потеряют силу и украинцы, которые там живут, больше не смогут получать денежную помощь.

Напомним, что в Польше уже достаточно давно не все беженцы получают помощь, поэтому кое-кого это не коснется.

Хотя в комментариях к этому сообщению люди пишут, что Польша, наоборот, должна поднять выплаты. Но это станет известно только в январе 2024 года.

Германия

По статистике, именно в Германии находится наибольшее количество украинских беженцев. Страна снизила необходимый уровень владения языком для работы. Теперь достаточно получить уровень В1 и власти надеются, что украинцы будут идти работать. Иначе им могут сократить или вообще отменить выплаты.

Стоит отметить, что Германия пока выплачивает украинцам по 502 евро ежемесячно на человека.

Какие страны хотят сократить выплаты украинцам (фото: Freepik)

Чехия

В Чехии хотят сократить срок пребывание для бесплатного жилья до 150 дней. Если украинцы будут покидать жилье без веских причин, то их могут и лишить этого места. Также Чехия уменьшит суммы социальных выплат на человека.

Ирландия

В этой стране власти хотят заставить платить беженцев за жилье и при этом сократить социальные выплаты. Они уже сообщили, что работают над этим на законодательном уровне и оба правила вступят в силу одновременно.

То есть, украинцы уже должны готовиться к таким серьезным изменениям, ведь это придаст им сложности, как финансовые, так и бытовые.

Но пока Ирландия ежемесячно выплачивает украинским переселенцам по 800 евро в месяц и предоставляет бесплатное жилье.