Які кольори поєднувати з червоним, щоб створити елегантний та дорогий образ

Бежевий

М'які нейтральні відтінки бежевого, кремового, верблюжого і коричневого можуть чудово поєднуватися з червоним, створюючи елегантний і благородний образ. Наприклад, підберіть елегантний тренч у відтінку кемел, а доповнить його яскраво-червона сумка або шарф.

Червоний з бежевим (фото: instagram.com/tamumcpherson)

Бордовий

Бордовий - більш темний, насичений відтінок червоного. Якщо ви хочете створити гармонійний, але при цьому виразний образ, поєднуйте червоний і бордовий у різних частинах вбрання (наприклад, червона сукня з бордовим жакетом або аксесуарами). Це допоможе уникнути перевантаженості образу. Якщо основний колір - червоний, то бордовий можна використовувати як акцент, наприклад, у вигляді взуття, сумки або прикрас. Це додасть образу вишуканості та динамічності.

Червоний з бордовим (фото: instagram.com/emilisindlev)

Шоколадно-коричневий

Поєднання червоного і шоколадно-коричневого - це дуже елегантне і тепле поєднання, яке створює образ з вишуканістю і глибиною. Ці кольори відмінно доповнюють один одного, а шоколадно-коричневий нейтралізує яскравість червоного, створюючи більш стриманий і витончений вигляд.

Коричневий і червоний (фото: instagram.com/_livmadeline)

Сірий

Червоний додає яскравості та енергії, а сірий слугує нейтральним фоном, який пом'якшує і врівноважує насиченість червоного. Можна поєднувати червоний і сірий у вигляді великих колірних блоків. Наприклад, червоний верх (топ або блуза) і сірі штани або спідниця. Це сучасний і стильний спосіб використовувати обидва кольори, не створюючи зайвої яскравості.

Поєднання червоного і сірого відтінків (фото: instagram.com/abimarvel)

Чорний

Таке поєднання багато хто називає класичним. Ці кольори створюють яскравий контраст, який робить образ стильним і виразним. Червона сукня або костюм зі спідницею в поєднанні з чорними туфлями, сумкою і прикрасами завжди виглядає шикарно. Такий образ дозволяє створити драматичний образ, що запам'ятовується. Відмінно підійде для вечірок або інших урочистостей.

Чорний і червоний (фото: instagram.com/emmanuellek_)