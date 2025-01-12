Какие цвета сочетать с красным, чтобы создать элегантный и дорогой образ

Чтобы создать шикарный образ с красным цветом в одежде, можно сочетать его с нейтральными, темными или более сдержанными оттенками, которые подчеркнут красный и не будут отвлекать внимание.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с какими оттенками носить вещи и аксессуары алого цвета, чтобы выглядеть стильно.
Мягкие нейтральные оттенки бежевого, кремового, верблюжьего и коричневого могут прекрасно сочетаться с красным, создавая элегантный и благородный образ. Например, подберите элегантный тренч в оттенке кемел, а дополнит его ярко-красная сумка или шарф.
Красный с бежевым (фото: instagram.com/tamumcpherson)
Бордовый - более темный, насыщенный оттенок красного. Если вы хотите создать гармоничный, но при этом выразительный образ, сочетайте красный и бордовый в разных частях наряда (например, красное платье с бордовым жакетом или аксессуарами). Это поможет избежать перегруженности образа. Если основной цвет - красный, то бордовый можно использовать как акцент, например, в виде обуви, сумки или украшений. Это добавит образу изысканности и динамичности.
Красный с бордовым (фото: instagram.com/emilisindlev)
Сочетание красного и шоколадно-коричневого - это очень элегантное и теплое сочетание, которое создает образ с изысканностью и глубиной. Эти цвета отлично дополняют друг друга, а шоколадно-коричневый нейтрализует яркость красного, создавая более сдержанный и утонченный вид.
Коричневый и красный (фото: instagram.com/_livmadeline)
Красный добавляет яркости и энергии, а серый служит нейтральным фоном, который смягчает и уравновешивает насыщенность красного. Можно сочетать красный и серый в виде крупных цветовых блоков. Например, красный верх (топ или блуза) и серые брюки или юбка. Это современный и стильный способ использовать оба цвета, не создавая излишней яркости.
Сочетание красного и серого оттенков (фото: instagram.com/abimarvel)
Такое сочетание многие называют классическим. Эти цвета создают яркий контраст, который делает образ стильным и выразительным. Красное платье или костюм с юбкой в сочетании с черными туфлями, сумкой и украшениями всегда выглядит шикарно. Такой образ позволяет создать драматичный и запоминающийся образ. Отлично подойдет для вечеринок или других торжеств.
Черный и красный (фото: instagram.com/emmanuellek_)
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Для написания материала были использованы страницы модных блогеров в Instagram: Tamu McPherson, Liv Madeline, Emili Sindlev, Emmanuelle Koffi, Abisola Omole.