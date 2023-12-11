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Андре Тан розповів, у чому найкраще зустрічати Новий рік 2024

Понеділок 11 грудня 2023 11:54
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Андре Тан розповів, у чому найкраще зустрічати Новий рік 2024 Андре Тан порадив, у чому зустрічати Новий рік (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Андре Тан

2024 рік буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона. Він уособлює вдачу, і щоб залучити її, важливо обрати новорічне вбрання в відповідних відтінках та матеріалах.

Що краще за все вдягти для зустрічі Нового року 2024, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис модельєра у Instagram.

У чому зустрічати Новий 2024 рік

Кольори

Зверніть свою увагу на чорний - це універсальний колір, який підійде до будь - якого образу та символізує силу, елегантність і містичну енергію.

Червоний - символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі.

Зелений - колір миру, спокою і самого дракона (але є нюанс - народженим у рік Дракона не рекомендується одягати зелені речі).

Золотий - колір багатства та процвітання. Одягайте його, якщо хочете залучити в своє життя достаток і благополуччя, але я все ж таки використовуйте його акцентно.

Андре Тан розповів, у чому найкраще зустрічати Новий рік 2024

Пірʼя

Це один з улюблених елементів дракона. Воно адає будь-якому образу розкіш і статусність.

Андре Тан розповів, у чому найкраще зустрічати Новий рік 2024

Блиск і пайєтки

Вони нагадують драконячу луску, а значить, точно не залишать їх володаря байдужим, також звичайно ж це дуже святково та яскраво - те, що потрібно для яскравого святкування!

Андре Тан розповів, у чому найкраще зустрічати Новий рік 2024

Оксамит, шовк, атлас та парча

Зелений дракон дуже любить розкіш і пафос, і саме ці матеріали у нас асоціюються з таким лакшері образом. Тому щоб задобрити символ року раджу зупинитися на дорогих і ефектних тканинах.

Андре Тан розповів, у чому найкраще зустрічати Новий рік 2024
Яскраві аксесуари

Обов'язково до образу додавайте яскраві аксесуари - кільця, браслети, кольє. Нехай вони будуть масивними та помітними. Це приверне увагу дракона і схилить вдачу на вашу сторону.

Андре Тан розповів, у чому найкраще зустрічати Новий рік 2024
"Будьте сміливими у виборі образа цього року, проявіться так, як не робили цього раніше. Пам'ятайте, одяг розкриває нас і дарує нам потрібні відчуття!" - порадив Андре Тан.

Раніше Андре Тан розказав, у яких кольорах не можна зустрічати Новий рік 2024.

А до цього Андре Тан називав головні тренди зими 2024.

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Андре Тан