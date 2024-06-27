Які кішки носять смокінг? Топ-5 чорно-білих порід

Корніш-рекс

Висота: 30-35 см

Вага: 3-5 кг

Тривалість життя: 10-16 років.

Чорно-білий корніш-рекс вражає своїм знаменитим кучерявим хутром. Також ця кішка відрізняється широко посадженими великими вухами та стрункою статурою. Їх іноді називають хортами котячого царства.

Енергійна і товариська, ця порода добре почувається в компанії. Корніш-рекс - розумна кішка, яку ви можете навчити безлічі дивовижних трюків.

Корніш-рекс чорно-білого забарвлення (фото: Вікіпедія)

Менська кішка

Висота: 25-30 см

Вага: 3,5-5,5 кг

Тривалість життя: 14-16 років.

Як і корніш-рекс, менська кішка трохи схожа на собаку. Вони зазвичай грайливі, товариські, врівноважені та енергійні. Також розумні та добре піддаються дресуванню.

Стандарт породи говорить, що у цих кішок немає хвостів, але улюбленці, які не використовуються для виставок або розведення, можуть мати короткий обрубок хвоста.

Вони бувають різних кольорів, включаючи чорно-білий. Також можуть бути як довгошерсті, так і короткошерсті, але в обох випадках це товста подвійна шерсть.

Також менська кішка славиться своїми гарними навичками мишоловки.

Чорно-біла менська кішка (фото: Вікіпедія)

Манчкін

Висота: 13-18 см

Вага: 3-4 кг

Тривалість життя: 12-15 років.

Ця порода отримала свою назву через її коротші, ніж в інших кішок, ноги, які виникли через генетичну мутацію. Манчкіни бувають різних кольорових комбінацій, включаючи чорний і білий.

Ці мініатюрні створіння відомі своєю сердечністю, веселістю та товариськістю. Через короткі ноги манчкінам може знадобитися додаткова допомога, коли справа доходить до сходів.

Навколо етики продовження розведення цієї кішки все ще точаться суперечки, оскільки її вкорочені ноги часто супроводжуються проблемами зі здоров'ям, включаючи викривлення хребта та важкий артрит.

Порода досі не визнана багатьма племінними групами кішок через побоювання щодо їх здоров'я.

Коротколапа кішка породи манчкін (фото: Вікіпедія)

Орієнтальна короткошерста

Висота: 23-28 см

Вага: 3,5-5 кг

Тривалість життя: від 10 до 15 років.

Орієнтальна короткошерста, яку часто плутають із її сіамським родичем, є окремою породою.

На відміну від сіамських, у цих кішок зелені очі та різні варіанти забарвлення, включаючи чорний та білий.

Як і сіамці, орієнтальні короткошерсті кішки допитливі, балакучі та врівноважені. У них коротка вовна без густого підшерстя, а це означає, що ці кішки чутливі до холодів і віддають перевагу затишному будинку без протягів.

Орієнтальна кішка звичайного забарвлення (фото: Вікіпедія)

Скоттіш-фолд

Вага: 2-5 кг

Висота: 20-25 см

Тривалість життя: 11-14 років.

Скоттіш-фолд (шотландська клаповуха кішка), відома своїми маленькими загнутими вухами та має досить бешкетний вигляд. Але ці кішки зазвичай зовсім не такі за характером.

Відомі своєю невимушеністю та приязністю, шотландські клаповухі зазвичай добре вживаються разом з іншими домашніми тваринами та дітьми.

Та ж мутація, що викликає складання вух, може також викликати дегенеративне захворювання суглобів, яке своєю чергою може вплинути на розвиток хрящів і кісток, що призводить до хворобливого артриту.

Їхня густа шерсть вимагає регулярного догляду, оскільки схильна до утворення ковтунів. Чорно-біле поєднання - лише один із багатьох забарвлень, які може мати порода.

Шотландська висловуха кішка у смокінгу (фото: Вікіпедія)

Домашня кішка змішаної породи

Домашніх кішок змішаних порід також називають метисами, і вони не мають офіційного родоводу.

Вони красиві, розумні та ласкаві, з прекрасним темпераментом та мінімальними проблемами зі здоров'ям. Вони бувають різних кольорів і розмірів, і "носять" смокінги частіше за інших.

Як виглядає звичайна безпородна кішка (фото: freepik.com)