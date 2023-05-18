UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Які кімнатні рослини можна виносити на вулицю, і коли це робити

Які кімнатні рослини можна виносити на вулицю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Багато кімнатних рослин люблять проводити "літні канікули" у дворі або на відкритому балконі. Щоб вони гарно росли в нових умовах, варто знати про ряд правил.

Про це пише Telegram-канал Квіти і рослини.

Які квіти можна виносити на вулицю

Проводити літні канікули на вулиці можуть в першу чергу стійкі до температурних перепадів кімнатні рослини: фатсхедера, примула, хелксина, з орхідейних - цимбідіум.

Люблять вуличне літо рослини, походженням із Середземномор’я: всі види цитрусових, мірт, пальмові.

Якщо ви вирощуєте такі сукуленти, як аденідум та акокантера, то їх теж можна сміливо виносити на вулицю на ціле літо.

Гібіскус любить бути на вулиці (фото: rastenievod)

Сміливо можете виставляти на вулицю також:

  • араукарію,
  • кімнатні рози,
  • гортензію,
  • мушмулу,
  • гібіскус,
  • бересклет,
  • трахікарпус,
  • фінік.

Коли можна виносити квіти на вулицю

Зміни умов для кімнатних рослин не мають бути різкими. Їх треба загартовувати та привчати до вулиці поступово.

Коли настане стабільне тепло і навіть нічні температури не опускаються нижче 16-18 градусів, горщики виставляють у тінисте місце. Спочатку на 2-3 години і потім заносять у будинок, через кілька днів на 5-7 годин, потім цілий день, після залишають на ніч.

Мирт гарно росте влітку на відкритому повітрі (фото: rastenievod)

Якщо ви не маєте можливості часто заносити горщики в будинок, щоб загартовувати квіти поступово - поставте їх у захищене місце, під стіною будинку, яка вночі віддаватиме їм своє тепло. Залишіть їх на 4-7 днів, а потім можна розміщувати горщики на постійне місце.

Для розміщення краще підійдуть місця, де тільки ранкове м'яке сонце, а в полуденну спеку - тільки розсіяне світло.

Раніше ми писали про найвитривалішу кімнатну рослину.

Крім того читайте, який спосіб поливу шкодить кімнатним рослинам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рослинисад и огородкомнатные растения