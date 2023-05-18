Які кімнатні рослини можна виносити на вулицю, і коли це робити

Які квіти можна виносити на вулицю

Проводити літні канікули на вулиці можуть в першу чергу стійкі до температурних перепадів кімнатні рослини: фатсхедера, примула, хелксина, з орхідейних - цимбідіум.

Люблять вуличне літо рослини, походженням із Середземномор’я: всі види цитрусових, мірт, пальмові.

Якщо ви вирощуєте такі сукуленти, як аденідум та акокантера, то їх теж можна сміливо виносити на вулицю на ціле літо.

Гібіскус любить бути на вулиці (фото: rastenievod)

Сміливо можете виставляти на вулицю також:

араукарію,

кімнатні рози,

гортензію,

мушмулу,

гібіскус,

бересклет,

трахікарпус,

фінік.

Коли можна виносити квіти на вулицю

Зміни умов для кімнатних рослин не мають бути різкими. Їх треба загартовувати та привчати до вулиці поступово.

Коли настане стабільне тепло і навіть нічні температури не опускаються нижче 16-18 градусів, горщики виставляють у тінисте місце. Спочатку на 2-3 години і потім заносять у будинок, через кілька днів на 5-7 годин, потім цілий день, після залишають на ніч.

Мирт гарно росте влітку на відкритому повітрі (фото: rastenievod)

Якщо ви не маєте можливості часто заносити горщики в будинок, щоб загартовувати квіти поступово - поставте їх у захищене місце, під стіною будинку, яка вночі віддаватиме їм своє тепло. Залишіть їх на 4-7 днів, а потім можна розміщувати горщики на постійне місце.

Для розміщення краще підійдуть місця, де тільки ранкове м'яке сонце, а в полуденну спеку - тільки розсіяне світло.