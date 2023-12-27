Які кавові зерна корисніші - зелені чи смажені? Відповідь вас здивує

Чи дійсно зелена кава має цілющі властивості

"Кавові зерна - це кісточки (насіння) кавової ягоди. Після збирання врожаю їх звільняють від м'якоті і висушують, щоб отримати сировину для подальшої обробки - ферментації, мийки, сушки, зберігання, упаковки, відвантаження", - пояснюють експерти.

У необсмаженому вигляді зерна мають бежево-зелений відтінок, а по запаху нагадують сушений горох.

"Треба розуміти, що термічна обробка кави не тільки звільняє ефірні олії та розкриває приголомшливий аромат зерна, а й стерилізує його. При температурі вище 200 градусів знищуються бактерії та грибок, з якими кава неминуче контактує при складанні, обробці та транспортуванні", - додають фахівці.

Крім того, обсмажування припиняє процес ферментації (тобто бродіння), типовий для сирого зерна.

"Навряд чи заварювати та пити такий напій безпечно для здоров'я", - кажуть експерти.

Також вони зазначають, що немає переконливих досліджень, які б підтверджували ефективність зеленої кави для схуднення.

"У кавових зернах дійсно багато антиоксидантів, але їх вміст після обсмажування не знижується. Єдиний компонент, який частково втрачається, це хлорогенова кислота. Але вона ніяк не допомагає організму спалювати зайвий жир", - говорять фахівці.

При цьому вони додають, що на відміну від традиційної кави, зелена не має яскраво вираженого смаку та аромату, а тому насолоджуватися ним ніяк не вийде.

"До речі, сире зерно в кілька разів твердіше обсмаженого: ви не зможете змолоти його, як звичайну каву, - домашня кавомолка просто не витримає такого навантаження. Тому краще забути міфи про чудодійні властивості зеленої кави і швидше приготувати чашечку звичного напою - із приголомшливим запахом та неймовірним смаком", - пишуть фахівці.