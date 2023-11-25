Чому кава гірчить і як пом'якшити смак напою: пояснення від експертів
Гіркуватий присмак кави усі сприймають по-різному. Дехто вважає це ознакою якісного напою, інші ж навпаки - намагаються його прибрати.
Про те, чому кава гірчить і що робити, аби пом'якшити її смак, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Yaskrava kava в Instagram.
Чому кава гірчить
"Гіркуватість в каві - це природна складова нашого улюбленого напою. Іноді вона майже відчутна, інколи ж дуже різка. І які б ви не використовували добавки, підсолоджувачі або ароматизатори повністю позбутися гіркуватості вам не вдасться, хоч мінімальна, але вона все ж таки залишиться. Багато кавоманів цінують міцну насичену каву саме з гіркуватістю, адже вважають тільки таку каву "істинною", - кажуть експерти.
Вони додають, що зелені зерна кави практично не мають гіркуватості, гіркота в зернах з'являється тільки в процесі обсмажування.
"І основною причиною гіркоти є не кофеїн, як багато хто вважає (кофеїн становить приблизно 15% гіркоти), а хлорогенова кислота і її похідні, які виділятимуться при нагріванні зерна", - додають фахівці.
Експерти пояснюють, чому кава може мати гіркуватий смак.
Сорт кави
Робуста через високий вміст хлорогенової кислоти і кофеїну має більш яскраву і виразну гіркуватість, ніж арабіка.
Ступінь обсмажування
Чим вище ступінь обсмажування, тим більше утворюється елементів, які відповідають за гіркоту в каві.
Спосіб приготування
"Чим більша температура приготування кави і чим вищий тиск - це стосується еспресо машин, тим більше вивільняється різноманітних речовин з кавою. Саме з цієї причини еспресо завжди з гіркуватістю", - говорять експерти.
Приготування в турці на слабкому вогні або приготування в кемексі або чашці, чи фільтрі дає слабшу гіркоту. І хоч гіркуватість є головною родзинкою деяких сортів кави, багато людей все ж таки віддають перевагу менш гіркій каві.
Як знизити гіркоту в каві
"Додайте кілька кристалів солі. Її можна всипати в мелену каву або прямо в чашку. Це значно знижує гіркоту кави завдяки іонам натрію. Додавати треба дуже невелику кількість. Сіль у напої не відчуватиметься, але смак зміниться", - радять фахівці.
Також вони рекомендують додавати молоко та вершки, адже молочні продукти добре компенсують гіркоту кави.
Раніше ми писали про те, чи справді кава втрачає смак після закипання.
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