Чому кава гірчить і як пом'якшити смак напою: пояснення від експертів

Гіркуватий присмак кави усі сприймають по-різному. Дехто вважає це ознакою якісного напою, інші ж навпаки - намагаються його прибрати.

Про те, чому кава гірчить і що робити, аби пом'якшити її смак, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Yaskrava kava в Instagram .

Чому кава гірчить

"Гіркуватість в каві - це природна складова нашого улюбленого напою. Іноді вона майже відчутна, інколи ж дуже різка. І які б ви не використовували добавки, підсолоджувачі або ароматизатори повністю позбутися гіркуватості вам не вдасться, хоч мінімальна, але вона все ж таки залишиться. Багато кавоманів цінують міцну насичену каву саме з гіркуватістю, адже вважають тільки таку каву "істинною", - кажуть експерти.

Вони додають, що зелені зерна кави практично не мають гіркуватості, гіркота в зернах з'являється тільки в процесі обсмажування.

"І основною причиною гіркоти є не кофеїн, як багато хто вважає (кофеїн становить приблизно 15% гіркоти), а хлорогенова кислота і її похідні, які виділятимуться при нагріванні зерна", - додають фахівці.

Експерти пояснюють, чому кава може мати гіркуватий смак.

Сорт кави

Робуста через високий вміст хлорогенової кислоти і кофеїну має більш яскраву і виразну гіркуватість, ніж арабіка.

Ступінь обсмажування

Чим вище ступінь обсмажування, тим більше утворюється елементів, які відповідають за гіркоту в каві.

Спосіб приготування

"Чим більша температура приготування кави і чим вищий тиск - це стосується еспресо машин, тим більше вивільняється різноманітних речовин з кавою. Саме з цієї причини еспресо завжди з гіркуватістю", - говорять експерти.

Приготування в турці на слабкому вогні або приготування в кемексі або чашці, чи фільтрі дає слабшу гіркоту. І хоч гіркуватість є головною родзинкою деяких сортів кави, багато людей все ж таки віддають перевагу менш гіркій каві.

Як знизити гіркоту в каві

"Додайте кілька кристалів солі. Її можна всипати в мелену каву або прямо в чашку. Це значно знижує гіркоту кави завдяки іонам натрію. Додавати треба дуже невелику кількість. Сіль у напої не відчуватиметься, але смак зміниться", - радять фахівці.

Також вони рекомендують додавати молоко та вершки, адже молочні продукти добре компенсують гіркоту кави.