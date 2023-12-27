Какие кофейные зерна более полезны - зеленые или жареные? Ответ вас удивит

Действительно ли зеленый кофе обладает целебными свойствами

"Кофейные зерна - это косточки (семена) кофейной ягоды. После сбора урожая их освобождают от мякоти и высушивают, чтобы получить сырье для дальнейшей обработки - ферментации, мойки, сушки, хранения, упаковки, отгрузки", - объясняют эксперты.

В необжаренном виде зерна имеют бежево-зеленый оттенок, а по запаху напоминают сушеный горох.

"Нужно понимать, что термическая обработка кофе не только освобождает эфирные масла и раскрывает потрясающий аромат зерна, но и стерилизует его. При температуре выше 200 градусов уничтожаются бактерии и грибок, с которыми кофе неизбежно контактирует при сборке, обработке и транспортировке", - добавляют специалисты. .

Кроме того, обжаривание прекращает процесс ферментации (т.е. брожения), типичный для сырого зерна.

"Вряд ли заваривать и пить такой напиток безопасно для здоровья", - говорят эксперты.

Также они отмечают, что нет убедительных исследований, подтверждающих эффективность зеленого кофе для похудения.

"В кофейных зернах на самом деле много антиоксидантов, но их содержание после обжаривания не снижается. Единственный частично теряемый компонент это хлорогеновая кислота. Но она никак не помогает организму сжигать лишний жир", - говорят специалисты.

При этом они добавляют, что в отличие от традиционного кофе, зеленый не имеет ярко выраженного вкуса и аромата, а потому наслаждаться им никак не получится.

"Кстати, сырое зерно в несколько раз твердее обжаренного: вы не сможете смолоть его, как обычный кофе, - домашняя кофемолка просто не выдержит такой нагрузки. Поэтому лучше забыть мифы о чудодейственных свойствах зеленого кофе и быстрее приготовить чашечку привычного напитка - с потрясающим запахом и невероятным вкусом", - пишут специалисты.