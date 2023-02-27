Які картини потрібно повісити у будинку, щоб привабити гроші: обирайте акуратно

Розірвані картини

Розбивати на різні частини цілісне зображення не можна – це привабить не лише неприємності з фінансами та сварки, а й загалом проблеми у житті. Триптих можна повісити на стіну лише в тому випадку, якщо всі картини є закінченими та самостійними творами.

Жодної води в спальні

Над ліжком у спальні не варто вішати картину, на якій зображено воду. Причина – вода символізує стихію, хай навіть на полотні. Вона "розмиватиме" любовні стосунки й навіть може притягнути у життя зраду.

Такий же ефект дають квіти – якщо на картині три квітки, то створюється ґрунт для появи третього учасника у стосунках. Як правило - розлучника чи розлучниці, коханці тощо.

Якщо вам так хочеться щось квіткове у спальні - повісьте зображення квітучої гілки з безліччю квіточок або картину з величезним букетом.

Енергія чорного Інь

Картини з одиночними символами несуть у собі самотність – мости, дороги, великі міста. Також такі картини мають негативну енергію. Найнебезпечніші - картини з одиноким деревом або єдиною квіткою.

Для сімейного щастя

Для тих, хто хоче побудувати сімейне щастя та наповнити будинок теплою енергією, потрібно повісити полотна із весняними чи літніми пейзажами. На них має бути багато сонця, і вони повинні викликати відчуття тепла та радості.

Для залучення грошей

Тим, для кого дуже важливе фінансове благополуччя, потрібно вибирати картини із зображенням рослин, дерев, лісу. У фен-шуй грошова сфера пов'язана з енергією дерева. Тому залучити грошову енергію допоможуть не лише картини з деревами, а й рослини у горщиках.

Крім того, експерти вірять, що якщо у східній частині житла повісити картину з водоспадом, то це допоможе відкрити та посилити грошовий потік. Як варіант - повісьте картину з рибами і якоюсь водоймою. Така картина підійде для будь-якого приміщення у східній стороні житла, крім спальні.