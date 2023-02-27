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Какие картины нужно повесить в доме, чтобы привлечь деньги: выбирайте аккуратно

Какие картины в доме привлекут деньги и счастье (фото: freepik.com)
Автор: Styler

Дизайн жилья, различные мелочи, и даже картины - все это помогает привлечь достаток и богатство в вашу жизнь. Специалисты фен-шуй утверждают, что с помощью изображений на стенах можно быстро не просто нормализовать обстановку в доме, но и помочь финансовой сфере семьи.

Какие картины нужно повесить в доме для привлечения богатства, а какие вешать нельзя - читайте в материале ниже.

Разорванные картины

Разбивать на разные части целостное изображение нельзя - это привлечет не только неприятности с финансами и ссоры, но и в целом проблемы в жизни. Триптих можно повесить на стену только в том случае, если все картины являются оконченными и самостоятельными произведениями.

Никакой воды в спальне

Над кроватью в спальне не стоит вешать картину, на которой изображена вода. Причина - вода символизирует стихию, пусть даже на полотне. Она будет "размывать" любовные отношения и даже может привлечь в жизнь измену.

Такой же эффект дают цветы - если на картине три цветка, то создается почва для появления третьего участника в отношениях. Как правило - разлучника или разлучницы, любовники и так далее.

Если вам так хочется что-то цветочное в спальне - повесьте изображение цветущей ветки с множеством цветочков или картину с огромным букетом.

Энергия черного Инь

Картины с одиночными символами несут в себе одиночество - мосты, дороги, большие города. Также такие картины обладают негативной энергией. Самые опасные - картины с одиноким деревом или единственным цветком.

Для семейного счастья

Для тех, кто хочет построить семейное счастье и наполнить дом теплой энергией, нужно повесить полотна с весенними или летними пейзажами. На них должны быть много солнца, и они должны вызывать ощущение тепла и радости.

Для привлечения денег

Тем, для кого очень важно финансовое благополучие, нужно выбирать картины с изображением растений, деревьев, леса. В фен-шуй денежная сфера напрямую связана с энергией дерева. Поэтому привлечь денежную энергию помогут не только картины с деревьями, но и растения в горшках.

Кроме того, эксперты верят, что если в восточной части жилья повесить картину с водопадом, то это поможет открыть и усилить денежный поток. Как вариант - повесьте картину с рыбами и каким-нибудь водоемом. Такая картина подойдет для любого помещения в восточной стороне жилья, кроме спальни.

Кстати, ранее мы писали о том, какие народные приметы помогут вам привлечь деньги в свою жизнь.

А еще рассказывали о том, что указывает на плохую энергетику в жилье.

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