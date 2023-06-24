Які гумки шкодять волоссю та призводять до заломів: фотоприклади

Яких гумок уникати

Гумка - гарний аксесуар для доповнення зачіски. Однак такі аксесуари можуть бути шкідливими для волосся

Можливо, вона добре утримує ефектний високий хвіст, але сильно послаблює волосяні цибулини, що призводить до випадання. Напружений стан шкіри голови може стати причиною появи головних болів.

Які гумки шкодять волоссю (instagram.com/dr_ersteniuk)

Яку обрати

Безпечна гумка - це та, яка не стискає волосся та не вириває.

Необхідно перевірити, чи буде гума сильно розтягуватися, чи вона компактна та гнучка. Для повсякденного носіння не варто обирати моделі з декоративними елементами, такими як перли або блискітки. Це хороший вибір для особливих випадків.

Замініть тугі гумки легкими шовковими. Тоді волосся буде у гарному стані.

Що ще шкодить волоссю

Розчісування заплутаного волосся від коренів до кінчиків

Якщо ваше волосся схильне заплутуватись, то використовуйте гребінець з широкими зубцями та починайте з нижніх пасм.

Коли волосся прочесане, то проведіть гребінцем по ньому від коренів аж до кінчиків. Так ви правильно розподілите себум (шкірний жир), що попередить сухість та ламкість волосся. Проте й надто часто розчісувати волосся не потрібно.

Надмірна стимуляція змушує шкіру голови виробляти більше жиру, ніж зазвичай. Тоді волосся значно швидше стає жирним.

Прибирання вологи рушником

Досить часто ми тремо рушником наше волосся, намагаючись прибрати з нього зайву вологу. Це призводить до ламкості та може спровокувати випадіння.

Краще скористатися м’яким рушником та промокнути зайву вологу без тертя.

Занадто часте миття волосся

Дуже мало людей насправді потребують щоденного миття волосся. Шампунь необхідний для видалення надлишку шкірного сала, жиру та пилу.

Але якщо ви щоденно миєте голову, то видаляєте натуральні жири, що захищають шкіру голови і волосся. Це призводить до пересушування.

Душ з гарячою водою

Гаряча вода зневоднює шкіру голови та волосся. Коли волосся мокре, воно найбільш вразливе. При жирному типі шкіри голови виникає підвищене саловиділення.