Какие резинки вредят волосам и приводят к заломам: фотопримеры

Каких резинок избегать

Резинка - красивый аксессуар для дополнения прически. Однако такие аксессуары могут быть вредными для волос.

Возможно, она хорошо удерживает эффектный высокий хвост, но сильно ослабляет волосяные луковицы, что приводит к выпадению. Напряженное состояние кожи головы может стать причиной появления головных болей.

Какие резинки вредят волосам (instagram.com/dr_ersteniuk)

Какую выбрать

Безопасная резинка - это та, которая не сжимает волосы и не вырывает.

Необходимо проверить, будет ли резинка сильно растягиваться, компактная ли она и гибкая. Для повседневной носки не стоит выбирать модели с декоративными элементами, такими как жемчуг или блестки. Это хороший выбор для особых случаев.

Замените тугие резинки легкими шелковыми. Тогда волосы будут в хорошем состоянии.

Что еще вредит волосам

Расчесывание запутанных волос от корней до кончиков

Если ваши волосы склонны запутываться, то используйте расческу с широкими зубцами и начинайте с нижних прядей.

Когда волосы прочесаны, то проведите расческой по ним от корней вплоть до кончиков. Так вы правильно распределите себум (кожный жир), что предупредит сухость и ломкость волос. Однако и слишком часто расчесывать волосы не нужно.

Чрезмерная стимуляция заставляет кожу головы производить больше жира, чем обычно. Тогда волосы гораздо быстрее становятся жирными.

Уборка влаги полотенцем

Довольно часто мы трем полотенцем наши волосы, стараясь убрать из него лишнюю влагу. Это приводит к ломкости и может спровоцировать выпадение.

Лучше воспользоваться мягким полотенцем и промокнуть лишнюю влагу без трения.

Слишком частое мытье волос

Очень мало людей действительно нуждаются в ежедневном мытье волос. Шампунь необходим для удаления избытка кожного сала, жира и пыли.

Но если вы ежедневно моете голову, то удаляете натуральные жиры, защищающие кожу головы и волос. Это приводит к пересушиванию.

Душ с горячей водой

Горячая вода обезвоживает кожу головы и волосы. Когда волосы мокрые, они наиболее уязвимы. При жирном типе кожи головы возникает повышенное салоотделение.