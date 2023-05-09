Чому не можна стригти волосся самостійно: народні прикмети, які варто знати

Мало хто знає, але звичайна стрижка може спричинити людині неприємності. Зокрема, згідно з прикметами, якщо самостійно стригти волосся, то можна накликати біду.

Кому не можна стригти волосся та що може статись - читайте на Styler нижче .

Важлива прикмета

Існують традиції та прикмети, які свідчать про те, що стрижку волосся не можна проводити своїм прямим родичам. Люди вірять, що це не дасть нічого доброго.

Загалом, не рекомендується;

доньці стригти батька;

матері стригти свою дитину;

дружині стригти чоловіка і чоловікові - дружину

Стрижка волосся в день народження

Народні прикмети про стрижку волосся тісно пов’язані з іменинами людини. Наприклад, якщо людина народилася в середу, то найкращий день для стрижки - неділя.

Згідно з прикметами, тим хто народився у четвер можна стригтися не лише у неділю, а й у понеділок, вівторок та п’ятницю.

Також людям, які народилися у п’ятницю, можна стригтися у понеділок, четвер, суботу та неділю. Народженим у суботу можна стригтися у п’ятницю.

Чому не можна стригти волосся самому собі

Важливою прикметою вважається те, що людина, яка самостійно обрізає своє волосся, позбавляється не тільки здоров’я, а й приваблює смерть. Кажуть, що кожна зрізана волосина - це мінус один рік життя.

Також повір'я попереджають, що не можна спати з мокрим волоссям і стригти себе самому. В цьому випадку можуть відбутися неминучі та доленосні зміни, в тому числі негативні.