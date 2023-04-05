Які групи дітей мають пільги на харчування в школах і садочках: повний перелік

Хто може розраховувати на безкоштовне харчування

Діти-сироти

Діти, позбавлені батьківського піклування

Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах

Діти з малозабезпечених сімей

Діти з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Діти зі статусом ВПО

Діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів

Учні закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення

Діти, евакуйовані із зони відчуження

Діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного відселення з моменту аварії

Крім того, органи місцевого самоврядування можуть визначати інші категорії дітей, які можуть отримувати безоплатне харчування. А якщо в сім'ї троє та більше дітей, то розмір плати за харчування зменшується на 50%.

Які документи повинні подати батьки

Для дітей-сиріт документом може бути рішення суду або місцевого виконавчого комітету про надання статусу дитини-сироти або дитини.

Для дітей з особливими освітніми потребами - це висновок інклюзивно-ресурсного центру.

Для батьків дітей із малозабезпечених сімей та сімей - довідка про призначення матеріальної допомоги, якщо вони її отримують.

Для дітей з-поміж осіб, залежно від ситуації (інвалідність одного з батьків, смерть, участь у бойових діях), це можуть бути відповідні посвідчення батьків або відповідна довідка.

Для дітей зі статусом ВПО, дітей, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів - це довідка про взяття на облік ВПО та рішення виконавчого комітету про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відповідно.

Для дітей із багатодітних сімей - копія посвідчення про надання статусу багатодітної сім'ї.

Деякі місцеві ради, крім зазначених документів, встановлюють також подання до закладу копії свідоцтва про народження дитини та довідки про склад сім'ї.