У каких групп детей есть льготы на питание в школах и садах: полный список

Кто может рассчитывать на бесплатное питание

Дети-сироты

Дети, лишенные родительской опеки

Дети с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах

Дети из малообеспеченных семей

Дети из семей погибших (умерших) ветеранов войны и семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины

Дети со статусом ВПЛ

Дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов

Учащиеся учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения

Дети, эвакуированные из зоны отчуждения

Дети, которые являются лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, и проживавших в зоне безусловного отселения с момента аварии

Кроме того, органы местного самоуправления могут определять другие категории детей, которые могут получать бесплатное питание. А если в семье трое и более детей, то размер платы за питание уменьшается на 50%.

Какие документы должны подать родители

Для детей-сирот документом может быть решение суда или местного исполнительного комитета о предоставлении статуса ребенка-сироты или ребенка.

Для детей с особыми образовательными потребностями - это вывод инклюзивно-ресурсного центра.

Для родителей детей из малообеспеченных семей и семей - справка о назначении материальной помощи, если они ее получают.

Для детей среди лиц, в зависимости от ситуации (инвалидность одного из родителей, смерть, участие в боевых действиях), это могут быть соответствующие удостоверения родителей или соответствующая справка.

Для детей со статусом ВПЛ, детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов - это справка о взятии на учет ВПЛ и решения исполнительного комитета о предоставлении статуса ребенка, который пострадал в результате военных действий и вооруженных конфликтов соответственно.

Для детей из многодетных семей - копия удостоверения о предоставлении статуса многодетной семьи.

Некоторые местные советы, кроме указанных документов, устанавливают также представление в заведение копии свидетельства о рождении ребенка и справки о составе семьи.