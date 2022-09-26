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Які гриби категорично не можна маринувати

Як краще не готувати гриби (фото: flickr.com)
Автор: Тетяна Самарук

Як відомо, гриби можна маринувати, солити, сушити і заморожувати. Кожен українець обирає для себе улюблений метод зберігання "здобичі". Але, виявляється, вище вказані маніпуляції можна здійснювати не з усіма грибами.

Які гриби краще не маринувати, щоб не зіпсувати їх і аби не нашкодити здоров'ю - читайте в матеріалі Styler нижче.

Які гриби краще не маринувати

Експерти радять маринувати:

  • білі
  • підосичники
  • підберезники
  • моховики (польські)
  • маслюки
  • рижики
  • опеньки
  • лисички
  • печериці
  • гливи.

При цьому, для маринування варто обирати молоді гриби.

Також фахівці радять під час маринування чи інших маніпуляцій з грибами не змішувати сорти.

А ще бажано, щоб всі гриби були приблизно однакового розміру. Якщо грибочки різні - то краще розріжте більший гриб на частини. Тут все дуже просто - так гриби проваряться краще.

Остання порада дуже важлива, бо використовувати для консервації недоварені гриби в жодному разі не можна! Звісно, якщо ви не хочете зіпсувати всю заготовку - недоварені гриби просто закиснуть.

Як краще засолювати гриби

Засолювати досвідчені грибники радять:

  • грузді
  • рижики
  • вовнянки
  • сироїжки
  • лисички.

З сироїжок у процесі краще зніміть шкірку. Темні гриби спочатку ошпарте окропом, а потім промийте в холодній воді.

Цікаво, що солити гриби можна як "на сиру", так і за допомогою гарячої обробки (варіння).

Але в сирому вигляді солити гриби варто лише досвідченим грибникам. Новачкам все ж рекомендують перед засолюванням проварити гриби протягом 15 хвилин.

У процесі готування консервації можна додати до грибів корінь або листя хрону - це не тільки додасть гостроти смаку, а й захистить гриби від скисання.

Експерти категорично радять не використовувати для засолювання оцинкований посуд чи глиняні горщики. Краще для цієї справи візьміть емальований чи скляний посуд, а в ідеалі (якщо є) - дерев'яну бочечку.

Корисні лайфхаки

Щоб гриби не потемніли під час варіння, додайте у підсолену воду трішки лимонної кислоти.

Якщо під час соління додати листя дуба або вишні, то грибочки будуть трішки хрустіти.

Раніше дієтологи називали найкорисніший гриб, який замінить м'ясо, допоможе серцю і захистить від онкології.

Також ми писали, як швидко почистити печериці перед приготуванням.

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