Какие грибы категорически нельзя мариновать

Какие грибы лучше не мариновать

Эксперты советуют мариновать:

белые

подосиновики

подберезовики

моховики (польские)

маслята

рыжики

опята

лисички

шампиньоны

вешенки.

При этом для маринования следует выбирать молодые грибы.

Также специалисты советуют во время маринования или других манипуляций с грибами не смешивать сорта.

А еще лучше, чтобы все грибы были примерно одинакового размера. Если грибочки разные - то лучше разрежьте больший гриб на части. Здесь все очень просто - так грибы проварятся лучше.

Последний совет очень важен, потому что использовать для консервации недоваренные грибы ни в коем случае нельзя! Конечно, если вы не хотите испортить всю заготовку - недоваренные грибы просто закиснут.

Как лучше засаливать грибы

Засаливать опытные грибники советуют:

грузди

рыжики

волнушки

сыроежки

лисички.

С сыроежек в процессе лучше снимите кожуру. Темные грибы сначала ошпарьте кипятком, а затем промойте в холодной воде.

Интересно, что солить грибы можно как на сырую, так и с помощью горячей обработки (варки).

Но в сыром виде солить грибы следует только опытным грибникам. Новичкам все же рекомендуют перед засолкой проварить грибы в течение 15 минут.

В процессе приготовления консервации можно добавить к грибам корни или листья хрена - это не только придаст остроту вкусу, но и защитит грибы от скисания.

Эксперты категорически советуют не использовать для засолки оцинкованную посуду или глиняные горшки. Лучше для этого дела возьмите эмалированную или стеклянную посуду, а в идеале (если есть) - деревянный бочонок.

Полезные лайфхаки

Чтобы грибы не потемнели во время варки, добавьте в подсоленную воду немного лимонной кислоты.

Если во время соления добавить листья дуба или вишни, то грибочки будут немного хрустеть.