Какие грибы категорически нельзя мариновать

Как известно, грибы можно мариновать, солить, сушить и замораживать. Каждый украинец выбирает себе любимый метод хранения "добычи". Но, оказывается, вышеуказанные манипуляции можно совершать не со всеми грибами.
Какие грибы лучше не мариновать, чтобы не испортить их и чтобы не навредить здоровью -читайте в материале Styler ниже.
Эксперты советуют мариновать:
При этом для маринования следует выбирать молодые грибы.
Также специалисты советуют во время маринования или других манипуляций с грибами не смешивать сорта.
А еще лучше, чтобы все грибы были примерно одинакового размера. Если грибочки разные - то лучше разрежьте больший гриб на части. Здесь все очень просто - так грибы проварятся лучше.
Последний совет очень важен, потому что использовать для консервации недоваренные грибы ни в коем случае нельзя! Конечно, если вы не хотите испортить всю заготовку - недоваренные грибы просто закиснут.
Засаливать опытные грибники советуют:
С сыроежек в процессе лучше снимите кожуру. Темные грибы сначала ошпарьте кипятком, а затем промойте в холодной воде.
Интересно, что солить грибы можно как на сырую, так и с помощью горячей обработки (варки).
Но в сыром виде солить грибы следует только опытным грибникам. Новичкам все же рекомендуют перед засолкой проварить грибы в течение 15 минут.
В процессе приготовления консервации можно добавить к грибам корни или листья хрена - это не только придаст остроту вкусу, но и защитит грибы от скисания.
Эксперты категорически советуют не использовать для засолки оцинкованную посуду или глиняные горшки. Лучше для этого дела возьмите эмалированную или стеклянную посуду, а в идеале (если есть) - деревянный бочонок.
Чтобы грибы не потемнели во время варки, добавьте в подсоленную воду немного лимонной кислоты.
Если во время соления добавить листья дуба или вишни, то грибочки будут немного хрустеть.
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