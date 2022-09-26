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Какие грибы категорически нельзя мариновать

Как лучше не готовить грибы (фото: flickr.com)
Автор: Татьяна Самарук

Как известно, грибы можно мариновать, солить, сушить и замораживать. Каждый украинец выбирает себе любимый метод хранения "добычи". Но, оказывается, вышеуказанные манипуляции можно совершать не со всеми грибами.

Какие грибы лучше не мариновать, чтобы не испортить их и чтобы не навредить здоровью -читайте в материале Styler ниже.

Какие грибы лучше не мариновать

Эксперты советуют мариновать:

  • белые
  • подосиновики
  • подберезовики
  • моховики (польские)
  • маслята
  • рыжики
  • опята
  • лисички
  • шампиньоны
  • вешенки.

При этом для маринования следует выбирать молодые грибы.

Также специалисты советуют во время маринования или других манипуляций с грибами не смешивать сорта.

А еще лучше, чтобы все грибы были примерно одинакового размера. Если грибочки разные - то лучше разрежьте больший гриб на части. Здесь все очень просто - так грибы проварятся лучше.

Последний совет очень важен, потому что использовать для консервации недоваренные грибы ни в коем случае нельзя! Конечно, если вы не хотите испортить всю заготовку - недоваренные грибы просто закиснут.

Как лучше засаливать грибы

Засаливать опытные грибники советуют:

  • грузди
  • рыжики
  • волнушки
  • сыроежки
  • лисички.

С сыроежек в процессе лучше снимите кожуру. Темные грибы сначала ошпарьте кипятком, а затем промойте в холодной воде.

Интересно, что солить грибы можно как на сырую, так и с помощью горячей обработки (варки).

Но в сыром виде солить грибы следует только опытным грибникам. Новичкам все же рекомендуют перед засолкой проварить грибы в течение 15 минут.

В процессе приготовления консервации можно добавить к грибам корни или листья хрена - это не только придаст остроту вкусу, но и защитит грибы от скисания.

Эксперты категорически советуют не использовать для засолки оцинкованную посуду или глиняные горшки. Лучше для этого дела возьмите эмалированную или стеклянную посуду, а в идеале (если есть) - деревянный бочонок.

Полезные лайфхаки

Чтобы грибы не потемнели во время варки, добавьте в подсоленную воду немного лимонной кислоты.

Если во время соления добавить листья дуба или вишни, то грибочки будут немного хрустеть.

Ранее диетологи называли самый полезный гриб, который заменит мясо, поможет сердцу и защитит от онкологии.

Также мы писали, как быстро почистить шампиньоны перед приготовлением.

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