Які вправи знижують тиск? Це неймовірно, але вони прості

Багато людей страждають від високого тиску, не знаючи, що існують ефективні методи його зниження без використання медикаментів. Знання простих фізичних вправ може допомогти вам значно знизити артеріальний тиск і покращити здоров'я.

Які саме вправи можна зробити для зниження артеріального тиску - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Регулярні вправи допомагають покращити кровообіг, зменшити навантаження на серце та підвищити загальний рівень здоров’я. Корисні кардіовправи Аеробні вправи, або кардіотренування, вважаються найбільш ефективними для нормалізації тиску. Вони сприяють розширенню судин, покращують насичення крові киснем і зміцнюють серцевий м’яз. Ходьба – регулярні прогулянки зі швидкістю 5-6 км/год можуть знизити тиск на 5-10 мм рт. ст.

Біг підтюпцем – сприяє покращенню серцево-судинної витривалості.

Велосипед – як їзда на велосипеді, так і велотренажер допомагають підтримувати стабільний рівень артеріального тиску.

Плавання – один із найкращих варіантів, оскільки рівномірно навантажує м’язи та сприяє розслабленню судин. Силові вправи Помірні силові тренування також можуть позитивно впливати на рівень тиску. Головне - уникати надмірного навантаження та правильно розподіляти інтенсивність. Рекомендовані вправи: Вправи з власною вагою (присідання, віджимання, планка).

Легкі вправи з гантелями (до 5 кг), які виконуються повільно і контрольовано.

Йога та пілатес, які не лише зміцнюють м’язи, а й допомагають розслабитися та знизити рівень стресу. Дихальні вправи та розтяжка Стрес є одним із факторів, що підвищують тиск, тому варто приділяти увагу вправам для розслаблення та контролю дихання. Ефективні техніки: Глибоке діафрагмальне дихання – допомагає нормалізувати ритм серця та знизити стрес.

Метод 4-7-8 (вдих на 4 секунди, затримка на 7, видих на 8) сприяє заспокоєнню нервової системи.

Розтяжка – покращує циркуляцію крові та допомагає зняти напругу в м’язах. Важливі поради для тренувань Починати тренування потрібно поступово, особливо якщо ви раніше не займалися спортом.

Уникати різких рухів і занадто інтенсивних навантажень.

Регулярність важливіша за інтенсивність – достатньо займатися 30-40 хвилин 4-5 разів на тиждень.

Перед початком тренувань бажано проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання. Вас може зацікавити Три найкращі вправи, які на 100% усунуть біль в спині

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