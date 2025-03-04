Какие джинсы будут модными весной 2025: Даша Квиткова задает тренды

Джинсы - это элемент гардероба, с которым можно создать стильные образы для любого времени года и мероприятия. В трендах 2025 года как белые брюки из денима , так и другие модели.

Джинсы с эффектом состаренного денима

Первый образ она показала с широкими джинсами с эффектом состаренного денима и высокой посадкой. Их она дополнила укороченным лонгсливом серого цвета. Такие вещи отлично сочетаются с кроссовками и легкими куртками или жилетками на весну.



Даша Квиткова показала модные джинсы на весну (фото: instagram.com/kvittkova)

Джинсы с эффектом состаренного денима, известные также как "винтажные" или "потертые", продолжают оставаться в центре модных тенденций. Их популярность объясняется сочетанием комфорта и уникального внешнего вида, создающего ощущение длительного ношения и индивидуальности.

Отметим, что для придания джинсам винтажного вида используются различные методы, включая отбеливание, выцветание и механическое изнашивание ткани. Современные технологии, например использование лазеров, позволяют достичь желаемого эффекта с минимальным воздействием на природу.



Квиткова показала тренды на весну 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)

Светло-голубые джинсы

Еще одна трендовая модель на весну 2025 года - светло-голубые джинсы прямого кроя.



Голубые джинсы на весну (фото: instagram.com/kvittkova)

Блогерша показала вариант с интересным акцентом на заднем кармане. Такие джинсы можно носить с топом на одно плечо контрастного цвета.



Какие джинсы носить Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

А чтобы "утеплить" образ, блогерша добавила трендовую рубашку в клетку черного цвета, ботинки на массивной подошве и длинное пальто. Завершить стильный лук она решила классической сумкой.



Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Также она продемонстрировала, что в более теплые весенние дни такие джинсы можно сочетать с курткой из более темного денима.



Квиткова показала, с чем носить джинсы (фото: instagram.com/kvittkova)

С чем сочетать голубые джинсы весной 2025

Верхняя одежда

Легкие пиджаки, кардиганы или джинсовые куртки создадут гармоничный ансамбль.

Обувь

От кроссовок и лоферов до туфель на небольшом каблуке - голубые джинсы универсальны в сочетаниях.

Аксессуары

Сумки пастельных тонов и минималистичные украшения подчеркнут изысканность образа.

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