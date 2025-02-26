Як виглядає ретро-фасон джинсів, який знову став популярним серед модниць

Навесні 2025 року в тренди повернувся фасон кльош, який був модним символом 60-70-х років. Штани та джинси такого крою стануть вдалим доповненням до більшості речей у гардеробі, а також підкреслять переваги фігури.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти докладніше про цей тренд, а також показати, з чим джинси кльош від коліна носять у цьому сезоні фешн-блогери.

Джинси кльош - це фасон, який з'явився в 1970-х роках, в епоху хіпі та диско, і швидко став символом того часу. Суть цього фасону - розширення штанин від коліна донизу, що надає силуету динамічності та свободи.

У 2025 році вони знову стали популярними з кількох причин.

Ностальгія

Мода циклічна, і через кілька десятиліть багато дизайнерів і брендів знову звертаються до стилів минулого. 70-ті роки з їхніми яскравими фарбами, свободою та індивідуальністю стають актуальними, особливо в контексті сьогоднішньої глобальної тенденції на ретро і вінтаж.



Джинси кльош у моді (фото: instagram.com/by_eva_)

Переоцінка комфорту

Кльош - це не тільки красиво, але й зручно. Цей фасон дає змогу рухатися вільніше, не обмежуючи рухів, що робить його більш практичним для повсякденного носіння на відміну від вузьких моделей.



Джинси кльош добре поєднуються з куртками (фото: instagram.com/by_eva_)

Екологічний тренд

Джинси в стилі ретро часто виготовляються з якісніших та довговічніших матеріалів, що відповідає запиту на стійку моду. Це також пов'язано з інтересом, що наростає, до мінімалістичного підходу, коли люди вибирають речі, які можна носити довго.



Джинси кльош знову в моді (фото: instagram.com/discodaydream)

З чим носити джинси кльош навесні 2025

Шкіряна куртка

Шкіра і кльош-джинси - це завжди вдале поєднання. Шкіряна куртка або жилет чудово доповнить ваш образ, додавши шику і зухвалості. Доповнять образ містка сумка і яскравий шарф.



Джинси кльош і шкіряна куртка (фото: instagram.com/anaasaber)

Куртка в стилі кантрі

Куртка в стилі кантрі з контрастним комірцем - це стильний і функціональний елемент одягу, що поєднує традиційний сільський стиль із сучасними модними акцентами. Доповніть такий верхній одяг джинсами кльош, ботильйонами, аксесуарами та стильною теплою панамою.



Варіант із курткою кантрі (фото: instagram.com/by_eva_)

Довге пальто

Пальто чорного кольору, блакитні джинси й білий лонгслів або светр - ідеальний варіант на весну, коли погода досить мінлива. Доповніть лук стильною сумкою-шопером, зручними кросівками та аксесуарами.



Джинси та пальто (фото: instagram.com/anoukyve)

Шуба з екохутра

Для більш холодних весняних днів придивіться варіант з шубою зі штучного хутра, наприклад, з принтом зебри. Доповніть лук непомітними аксесуарами й взуттям чорного кольору.



Джинси кльош і екошуба (фото: instagram.com/erinoffduty)

Замшева куртка з бахромою на рукавах

Куртка із замші - це стильний і елегантний вибір для тих, хто хоче додати у свій гардероб розкіш і класику. Обирайте вкорочену модель найтрендовішого відтінку - темно-коричневого, а також з бахромою на рукавах.



Джинси кльош і замшева куртка (фото: instagram.com/kitkeenan)