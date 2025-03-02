Джинси і сорочка в клітинку - найгарячіший тренд цієї весни: приклади від Каті Осадчої та Марини Боржемської

Джинси та сорочка в клітинку - це стильний, універсальний і зручний тренд, що став справжнім хітом весни 2025. Комбінація цих двох елементів створює легкий і водночас модний образ, який підійде для будь-якої ситуації.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти докладніше про цей тренд і як таке поєднання носять українські зірки.

Чому джинси та сорочка в клітинку в трендах 2025 року

Зручність та універсальність

Джинси - це класика, яка завжди актуальна, а сорочка в клітинку надає образу цікавої нотки. Такий комплект пасує як для повсякденних прогулянок, так і для неформальних зустрічей з друзями або навіть для офісу, якщо вибрати більш стриману сорочку і якщо у вас немає суворого дрес-коду.

Ідеальне поєднання для весни

Весна - це час для легких, але стильних образів. Джинси в поєднанні з картатою сорочкою надають свіжості, не перевантажуючи вигляд. Це чудовий вибір для мінливої погоди, коли можна зняти сорочку, залишивши просто футболку, або накинути її поверх топа.

Різноманітність стилів

Сорочка в клітинку може бути як класичною (наприклад, червона і чорна клітинка), так і в більш нестандартних варіаціях - з дрібною або великою клітинкою, з цікавими колірними поєднаннями. Вибір залежить від настрою і стилю. З джинсами поєднуються практично всі варіанти сорочок, створюючи цікаві та різноманітні образи.

Поєднання з іншими трендами

Джинси та сорочка в клітинку легко комбінуються з іншими актуальними елементами цього сезону. Можна додати в образ кеди або черевики, аксесуари, як-то мінімалістичні сумки або сонцезахисні окуляри, і ви матимете дуже стильний вигляд.

Величезна кількість способів стилізації

Цей тренд також відкриває простір для різноманітних експериментів! Наприклад, можна поєднувати джинси з різними фасонами сорочок у клітинку - від оверсайз до приталених моделей. Доповнити лук можна різними аксесуарами, наприклад тонким поясом або великими серйозними кольоровими браслетами.

Катя Осадча

Популярна українська телеведуча Катя Осадча для стильного весняного образу обрала рожеву сорочку з контрастною клітинкою. Свій образ вона також доповнила білою футболкою та синіми джинсами. Вона не стала застібати сорочку, зробивши таким чином більш розслаблений "лук".



Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Марина Боржемська

Фітнес-тренерка та ексдружина боксера В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська продемонструвала стильний весняний образ із сірою сорочкою в біло-бежеву клітинку. Свій "лук" вона доповнила широкими джинсами з високою посадкою, базовою футболкою в тон до сорочки та коричневим ременем на поясі.



Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Вона зав'язала краї сорочки у вузол, таким чином створивши цікавий акцент. Такий варіант образу можна одягнути на вечірку або ж у кіно.



Варіант з джинсами та сорочкою в клітинку (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

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