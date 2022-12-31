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Какие две вещи действительно нужны мужчинам от женщин. Все очень просто

Новина українською →
Суббота 31 декабря 2022 19:04
Какие две вещи действительно нужны мужчинам от женщин. Все очень просто Какие вещи действительно нужны мужчинам от женщин (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Часто не совсем понятно, как мужчины делают свой выбор для длительных отношений, и почему выбирают именно эту женщину. Она может не быть суперкрасавицей с идеальной фигурой, быть старше по возрасту или иметь детей от предыдущих отношений, но именно к ней он будет бежать вечером с работы.

Об этом пишет канал Telegram Сексология по-украински.

Все очень просто

Специалисты по отношениям вывели простую формулу: "Где секс и еда – там дом".

Повседневные заботы большинства мужчин гораздо тяжелее, чем нам кажется. Им труднее морально из-за давления общества, что он добытчик, кормильец.

И когда они приходят домой, им хочется быть уверенными, что их там ждут, любят. Приходя домой, они чувствуют себя увереннее, защищеннее.

Дом должен пахнуть едой и сексом

Ни ванилью, ни духами, а именно едой и сексом. Только эти две составляющие заставят его возвращаться регулярно.

А вот отсутствие одного из пунктов приведет к тому, что мужчина обязательно найдет себе пункт временного размещения. А при полном отсутствии и еды, и секса, он вообще сменит место дислокации.

Поэтому цените, любите, лелейте своих мужчин, и не забывайте повторять, как вам с ними повезло, и что вы гордитесь тем, что он выбрал именно вас, чтобы прожить жизнь.

Не бойтесь, что это может как-то унизить ваше достоинство. Любите, лелейте, занимайтесь любовью, и ответ не заставит себя ждать.

Раньше мы писали, как не испортить "первый раз" с новым партнером.

Кроме того, читайте, как обнаружить, что ваши отношения обречены.

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