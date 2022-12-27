Як не зіпсувати "перший раз" з новим партнером: усього 4 правила
Перший раз з новим партнером завжди хвилюючий для обох. Звісно, велосипед вигадувати в такому природному процесі не треба, але варто пам'ятати про певні правила
Про це йдеться у Telegram каналі Сексологія.
Мовчати
Зрозуміло, що у кожної людини свої уподобання в сексі і про них потрібно говорити, бо думки читати не вміє ніхто. А ще необхідно правильно направляти свого партнера або партнерку.
Не використовувати контрацепцію
Найважливіше, про що важливо пам'ятати – це контрацепція. Вона важлива завжди, в будь-якому сексі і особливо до того, поки ви не обміняєтеся довідками, що ви здорові.
Забути про своє задоволення
Зрозуміло, що задоволення партнера дуже важливе, але не треба забувати і про себе.
Дбайте про своє задоволення і не думайте, що ваш партнер здогадається про те, що вам подобається.
Повторювати те, що подобалося вашим колишнім
Ще однією з найпоширеніших помилок є хибна думка, що якщо вашому колишньому або колишньої подобалося, то і новому партнерові або партнерці це сподобається.
Соромитися свого тіла
У жінок і чоловіків може бути безліч комплексів: целюліт, складки, розтяжки, не той розмір грудей, невдоволення розміром статевого органа чи пивне пузико.
Як би не було важко, про це все варто забути і розслабитися. Інакше вас чекатиме фейл.
Раніше ми писали, як зрозуміти, що партнер вас зраджує.
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