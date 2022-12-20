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Які документи повинні мати сім'ї, чиї рідні пішли на фронт: список

Список документів для родичів військових (фото: ВІталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні нагадали про перелік обов'язкових документів для сімей, чиї родичі зараз на фронті. Ці дані допоможуть родичам у можливих критичних ситуаціях.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець.

Список необхідних документів

"Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім'ї тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути", - наголосив омбудсмен.

Серед найважливіших даних:

  • прізвище, ім'я і по батькові
  • дата народження
  • копія паспорта
  • контактні дані місця постійної дислокації військової частини
  • контактні дані військкомату, з якого був мобілізований захисник
  • назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби
  • посада, звання військово-облікову спеціальність, якщо відомо
  • особовий номер, номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (копія) чи жетону

Родичі загиблих військових на Марші захисників у 2019 році (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Також додатковими даними є:

  • ініціали та контакти колег по службі, побратимів
  • ініціали, контакти безпосереднього командира
  • ініціали, контакти командира частини
  • телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування

Якщо якимись із цих даних ви не володієте, за нагоди запитайте їх у вашого родича.

Раніше ми розповідали, як під час війни відновити втрачений паспорт в Україні.

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