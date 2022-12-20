Які документи повинні мати сім'ї, чиї рідні пішли на фронт: список

В Україні нагадали про перелік обов'язкових документів для сімей, чиї родичі зараз на фронті. Ці дані допоможуть родичам у можливих критичних ситуаціях.

Про це у своєму Telegram -каналі повідомив уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець.

Якщо якимись із цих даних ви не володієте, за нагоди запитайте їх у вашого родича.

Також додатковими даними є:

Родичі загиблих військових на Марші захисників у 2019 році (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

"Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім'ї тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути", - наголосив омбудсмен.

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