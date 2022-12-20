Какие документы должны иметь семьи, чьи родные ушли на фронт: список

В Украине напомнили о перечне обязательных документов для семей, чьи родственники сейчас на фронте. Эти данные помогут родственникам в возможных критических ситуациях.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Напоминаю перечень данных, которыми должны владеть семьи тех, кто ушел защищать нашу землю от оккупантов. Владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть", - подчеркнул омбудсмен.
Среди важнейших данных:
Родственники погибших военных на Марше защитников в 2019 году (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Также дополнительными данными являются:
Если каких-либо из этих данных вы не владеете, по возможности спросите их у вашего родственника.
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