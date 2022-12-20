Какие документы должны иметь семьи, чьи родные ушли на фронт: список

В Украине напомнили о перечне обязательных документов для семей, чьи родственники сейчас на фронте. Эти данные помогут родственникам в возможных критических ситуациях.

Об этом в своем Telegram -канале сообщил уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Если каких-либо из этих данных вы не владеете, по возможности спросите их у вашего родственника.

Родственники погибших военных на Марше защитников в 2019 году (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

"Напоминаю перечень данных, которыми должны владеть семьи тех, кто ушел защищать нашу землю от оккупантов. Владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть", - подчеркнул омбудсмен.

Раньше мы рассказывали, как во время войны восстановить утраченный паспорт в Украине.

Читайте также, как получать социальную стипендию по обновленному списку нужных документов.