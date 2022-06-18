Как восстановить паспорт во время войны: инструкция

Из-за войны, которую Россия развязала против Украины, кто-то потерял паспорт, а кто-то не смог вовремя получить. Однако украинцы могут восстановить основной документ, удостоверяющий личность.

Потеря внутреннего паспорта

Если паспорт потерян или уничтожен, то прежде всего следует написать заявление в полицию. Обязательно нужно получить подтверждение о регистрации заявления о потере документов.

В то же время стоит помнить, что в Украине для удостоверения личности можно пользоваться другими документами: загранпаспортом или водительским удостоверением. Также можно использовать цифровые документы в мобильном приложении "Дія". Они имеют такую же юридическую силу, как и бумажный или пластиковый паспорт. Более того, на время военного положения в "Дії" появился специальный "єДокумент" для удостоверения личности.

Куда обращаться, чтобы восстановить документ

Как и раньше, оформить новый паспорт можно в территориальных органах Государственной миграционной службы Украины (ГМС), в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис". Можно обратиться в любое отделение независимо от места постоянной регистрации, но только на подконтрольных правительству территориях и там, где нет активных боевых действий.

С собой следует иметь заявление об утере паспорта, идентификационный код, а также другие документы при необходимости (напр. свидетельство о браке). Кроме того, нужно иметь чеки об оплате административного сбора или штрафа, если этого требует законодательство.

Сколько стоит оформление документов

Согласно законодательству, бесплатно получить паспорт гражданина Украины могут лишь украинцы, которые получают его впервые по достижении 14 лет. В случае повторного оформления придется оплатить административный сбор.

Несрочное оформление ID-карты в органах ДМС стоит 372 грн (изготовление в течение 20 рабочих дней). Срочное (в течение 10 рабочих дней) - 498 грн.

В "Паспортном сервисе" услуга будет стоить дороже: 852 грн - несрочно и 978 грн - срочно.

Также стоит помнить, что могут обязать оплатить штраф за потерянный документ: от 17 до 51 грн. В миграционной службе отмечают, что во время военного положения в изготовлении документов могут быть задержки.

Если нужен загранпаспорт

Если истек срок действия загранпаспорта, его можно продлить на 5 лет в органах миграционной службы. Оформить паспорт для выезда за границу можно как в отделениях ДМС (733 грн за несрочное изготовление), так и в ЦПАУ и "Паспортном сервисе".

Более того, с 23 мая правительство разрешило одновременно оформлять ID-карточку и загранпаспорт. Стоимость такой услуги для украинцев, которые восстанавливают или меняют внутренний паспорт - 1105 грн (в случае оформления в течение 20 рабочих дней) и 1583 грн (в случае срочного оформления в течение 7 рабочих дней).

Также в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Ровно, Луцке, Дубно и Сарнах можно заказать услугу выездного оформления заграничного паспорта. Стоимость услуги будет зависеть от количества желающих оформить документы.

Если паспорта нет за границей

Первый шаг к восстановлению паспорта за рубежом - заявление в полицию. Далее необходимо обратиться в украинское консульство. Консул выдаст документ, на основании которого можно уехать из страны.

Вскоре также появится возможность оформить внутренний или загранпаспорта гражданина Украины в других государствах. Экспериментальный проект запустится 29 июня. Согласно правительственному постановлению, будет оформлять документы за рубежом размещенное за пределами Украины обособленное подразделение государственного предприятия "Документ", которое относится к сфере управления ГМС Украины и является администратором Единого государственного демографического реестра.

Пока неизвестно, в каких странах украинцы смогут получить такую услугу. Перечень государств будет определять ГМС по согласованию Министерства иностранных дел.

Подробную информацию восстановления утраченных документов, а также контакты горячей линии можно найти на сайте Государственной миграционной службы. Также задать вопрос можно на странице ДМС в Facebook.