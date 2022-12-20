Какие документы должны иметь семьи, чьи родные ушли на фронт: список

В Украине напомнили о перечне обязательных документов для семей, чьи родственники сейчас на фронте. Эти данные помогут родственникам в возможных критических ситуациях.

Об этом в своем Telegram -канале сообщил уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Список необходимых документов

"Напоминаю перечень данных, которыми должны владеть семьи тех, кто ушел защищать нашу землю от оккупантов. Владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть", - подчеркнул омбудсмен.

Среди важнейших данных:

фамилия, имя и отчество

дата рождения

копия паспорта

контактные данные места постоянной дислокации воинской части

контактные данные военкомата, из которого был мобилизован защитник

название и номер воинской части или подразделения прохождения службы

должность, звание военно-учетную специальность, если известно

личный номер, номер военного билета или временного военного билета (копия) или жетона

Родственники погибших военных на Марше защитников в 2019 году (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Также дополнительными данными являются:

инициалы и контакты сослуживцев, побратимов

инициалы, контакты непосредственного командира

инициалы, контакты командира части

телефон горячей линии части, бригады, группировка

Если каких-либо из этих данных вы не владеете, по возможности спросите их у вашего родственника.