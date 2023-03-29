Які документи потрібно взяти із собою у військкомат після отримання повістки: список

Отримання повістки

Військовозобов'язаним варто пам'ятати, що вручення повістки не означає автоматичного відправлення відразу на фронт.

Часто повістка приходить для того, щоб уточнити дані громадянина України. Наприклад, дані про місце проживання, роботу.

Повістка виписується для того, щоб військовозобов'язаний відвідав військкомат, а також - відвідав медичну комісію.

Які документи потрібні у військкоматі

Якщо військовозобов'язаному вручили повістку співробітники територіального центру комплектації, то на ній зазначено дату та час відвідування ТЦК. З собою треба взяти:

Паспорт

Ідентифікаційний код

Військово-обліковий квиток

Медичні документи

Посвідчення водія

Документи про освіту

Документ про склад сім'ї

Документи про наявність дітей

Документи про догляд за людьми з інвалідністю

З набором цих документів потрібно з'явитися до районного центру комплектування та звернутися до чергового. Той відправить відповідно до звання до відповідного кабінету мобілізаційного відділу.

Варто зазначити, що рядові, сержанти та старшини - прямують до одного кабінету, а офіцерів приймають в іншому.