Які документи потрібно взяти із собою у військкомат після отримання повістки: список

В Україні загальна мобілізація громадян триває вже понад рік – у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до нашої країни. Повістка з військкомату військовозобов'язаним може прийти будь-якої миті.
Які документи потрібно взяти із собою для відвідування військкомату після отримання повістки, розповіли у Facebook Львівського обласного ТЦК та СП.
Військовозобов'язаним варто пам'ятати, що вручення повістки не означає автоматичного відправлення відразу на фронт.
Часто повістка приходить для того, щоб уточнити дані громадянина України. Наприклад, дані про місце проживання, роботу.
Повістка виписується для того, щоб військовозобов'язаний відвідав військкомат, а також - відвідав медичну комісію.
Якщо військовозобов'язаному вручили повістку співробітники територіального центру комплектації, то на ній зазначено дату та час відвідування ТЦК. З собою треба взяти:
З набором цих документів потрібно з'явитися до районного центру комплектування та звернутися до чергового. Той відправить відповідно до звання до відповідного кабінету мобілізаційного відділу.
Варто зазначити, що рядові, сержанти та старшини - прямують до одного кабінету, а офіцерів приймають в іншому.
До речі, ми писали про те, чи можуть відправити на фронт відразу після вручення повістки.
А ще розповідали про те, що робити, якщо вручили повістку знятому чи виключеному з обліку.