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Какие документы нужно взять с собой в военкомат после получения повестки: список

Какие документы нужно взять с собой в военкомат (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине общая мобилизация граждан продолжается уже более года - в связи с полномасштабным вторжением России в нашу страну. Повестка из военкомата военнообязанным может прийти в любой момент.

Какие документы нужно взять с собой для посещения военкомата после получения повестки, рассказали в Facebook Львовского областного ТЦК и СП.

Получение повестки

Военнообязанным стоит помнить о том, что вручение повестки не означает автоматического отправления сразу на фронт. Часто повестка приходит для того, чтобы уточнить данные гражданина Украины. Например, данные о месте проживания, о работе.

Повестка выписывается для того, чтобы военнообязанный посетил военкомат, а также - посетил медицинскую комиссию.

Какие документы нужны в военкомате

Если военнообязанному вручили повестку сотрудники территориального центра комплектации, то на ней указана дата и время посещения ТЦК. С собой нужно взять:

  • Паспорт
  • Идентификационный код
  • Военно-учетный билет
  • Медицинские документы
  • Удостоверение водителя
  • Документы об образовании
  • Документ о составе семьи
  • Документы о наличии детей
  • Документы об уходе за людьми с инвалидностью

С набором этих документов нужно явится в районный центр комплектования и обратиться к дежурному. Тот отправит в соответствии со званием в соответствующий кабинет мобилизационного отдела.

Стоит отметить, что рядовые, сержанты и старшины - направляются в один кабинет, а офицеров принимают в другом.

Кстати, ранее мы писали о том, могут ли отправить на фронт сразу после вручения повестки.

А еще рассказывали о том, что делать, если вручили повестку снятому или исключенному из учета.

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ТЦКМобилизация в Украине