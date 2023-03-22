Вручили повістку тим, хто знятий або виключений з військового обліку: що робити в такій ситуації

Повістку можуть вручити людині, яка знята з військового обліку або виключена з військового обліку. І так відбувається досить часто, оскільки уповноважені особи, які вручають повістку у військкомат, не мають під руками спеціальної бази, і вони не перевіряють дані перед врученням повістки. Цим займається призовна комісія.

Що ж робити у разі, коли з військового обліку знято, а повістка все одно прийшла чи її вручили – читайте у матеріалі нижче.

Кого можуть зняти з військового обліку

У законі України "Про військовий обов'язок та військову службу" є два поняття - "зняття з військового обліку" та "виключення з військового обліку".

Однак "зняття з військового обліку" - це означає, що людина змінила місце проживання і їй потрібно стати на військовий облік за новим місцем проживання.

А ось "виключення з військового обліку" - це зовсім про інше. Хто входить до цієї категорії:

Військовозобов'язані, які закликані або прийняті на військову службу

Проходять військову службу (навчання) у вищих навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищої освіти

Визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Досягнули граничного віку перебування у запасі.

Анулювали громадянство України.

Були раніше засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину

Направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру

Померлі або визнані в установленому законом порядку безвісти зниклими або оголошені померлими.

Чи можуть вручити повістку і як поводитися в такому випадку

Як зазначає юрист Владислав Зайцев у коментарі для ZN.ua, вручити повістку можуть і тим, хто знятий з військового обліку, і тим, хто виключений з військового обліку.

У разі вручення повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову. Цим питанням займається безпосередньо призовна комісія і тому після вручення повістки необхідно з'явитися у вказаний час та дату до ТЦК та СП.

Крім того, у Законі не зазначено, що осіб, знятих із військового обліку, не можна мобілізувати. Відповідно такі особи можуть бути призвані на військову службу за умови проходження медичної комісії.

З'явитися по повістці в ТЦК та СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) мають і ті, хто виключений з військового обліку – за певних обставин.

Наприклад, якщо військовий звільнений зі служби на підставі висновку ВЛК (Військово-лікарська комісія) про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, його мобілізація виключається.

Можуть бути й інші нюанси – якщо військовий був виключений із військового обліку через непридатність до служби у мирний час, то є ймовірність виклику на ВЛК для повторного огляду та перевірки стану здоров'я.

"Встановлення внаслідок проходження ВЛК придатності або обмеженої придатності до служби під час воєнного стану може спричинити призов на військову службу", - зазначає юрист.