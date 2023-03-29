Квиток на фронт? Військовий пояснив, чи можуть відправити на передову після вручення повістки

Допоки в Україні триватиме повномасштабна війна та воєнний стан, буде продовжуватися й загальна мобілізація. За цей час навколо призову та вручення повісток утворилося багато міфів. Зокрема й про те, що мобілізованого відправлять прямо на передову ледь не відразу після вручення повістки.

Чи відправляють на передову після вручення повістки

Під час загальної мобілізації усі чоловіки віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаними. Представники ТЦК СП можуть вручити повістку в будь-якому громадському місці, адже законом не визначено, де саме це повинно відбуватися.

Разом із цим з'явилося переконання, що вручення повістки - це прямий квиток на передову. Проте представник військкомату Роман Яременко заспокоює, що насамперед це уточнення облікових даних і визначення придатності.

"Потім уже надалі залежно від проходження комісії, можливе направлення до військових частин. Не обов'язково піти одразу та служити. Дуже багато розпоряджень надходить на доукомплектування саме частин, які є тиловими, які забезпечують підрозділи на передовій", - каже військовий.

Він додає, що в бойових частинах є особи, які не можуть брати участь у бойових діях, проте перебувають на передовій фактично щоразу. Адже, крім безпосереднього ведення війни, є певні інші функції: доставка боєприпасів, наприклад, готування їжі, розвідка.

Військовий Сергій Дудченко займається мобілізацією саме у військкоматі та розповідає, що без попередньої підготовки нікого на передову не відправляють.

"Коли ми відбираємо військовозобов'язаних у ті чи інші навчальні центри, говоримо з ними: яка в них спеціальність, де вони працювали, що вони вміють робити. Хтось добре розбирається в комп'ютерах, хтось має водійське посвідчення, хтось у зв'язку розбирається. І відповідно до того ми відправляємо їх до відповідних навчальних центрів", - каже Сергій Дудченко.